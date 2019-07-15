Нардепа в поезде обокрали цыгане

У политика срезали кошелек на железнодорожном вокзале Киева. Цыгане унесли деньги и банковские карты нардепа.

На железнодорожном вокзале Киева цыгане срезали кошелек у народного депутата, руководителя делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимира Арьева, сообщает издание 33-й новости.

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По информации СМИ, инцидент произошел, когда политик направлялся в Винницу. Кошелек, по его словам, срезали словно бритвой.

Хорошо, что документы и удостоверения народного депутата были в другом кармане и остались вместе с билетом на Интерсити в Винницу. Уже в Виннице, куда я приехал на ярд предвыборных встреч мне сообщили, что кошелек без денег цыгане сбросили в помойку возле железнодорожного вокзала в Киеве ... Денег жалко, но их там было немного. А вот банковские карточки я заблокировал и их придется восстанавливать. Поэтому будьте ежедневно осторожны на вокзале, в магазине и даже на выборах, - написал Арьев.

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Напомним, группа цыганок грабила людей в центре столицы. Женщины ромской национальности толпой обворовывали прохожих в центре Киева.