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Нардепа в поезде обокрали цыгане

Комментариев: 7
У политика срезали кошелек на железнодорожном вокзале Киева. Цыгане унесли деньги и банковские карты нардепа.
Депутата Арьева ограбили на ж/д вокзале в столице
Депутата Арьева ограбили на ж/д вокзале в столице
Politeka.net

На железнодорожном вокзале Киева цыгане срезали кошелек у народного депутата, руководителя делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимира Арьева, сообщает издание 33-й новости.

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По информации СМИ, инцидент произошел, когда политик направлялся в Винницу. Кошелек, по его словам, срезали словно бритвой.

Хорошо, что документы и удостоверения народного депутата были в другом кармане и остались вместе с билетом на Интерсити в Винницу.  Уже в Виннице, куда я приехал на ярд предвыборных встреч мне сообщили, что кошелек без денег цыгане сбросили в помойку возле железнодорожного вокзала в Киеве ... Денег жалко, но их там было немного. А вот банковские карточки я заблокировал и их придется восстанавливать. Поэтому будьте ежедневно осторожны на вокзале, в магазине и даже на выборах, - написал Арьев.

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Напомним, группа цыганок грабила людей в центре столицы. Женщины ромской национальности толпой обворовывали прохожих в центре Киева. 

 

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Теги: Киев, ограбление, Винница, вокзал, депутат, цыгане, Железнодорожный вокзал
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Комментариев (7)
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tulchanin    15.07.2019, 20:02
Оценка:  -1
tulchanin
Мда, это не Страсбург, домой вернулся, ... нее щёлкай. =))))
FPN    15.07.2019, 19:35
Оценка:  0
FPN
ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПИАР НА ЖАЛОСТЬ!
МаксимУм    15.07.2019, 19:28
Оценка:  +2
МаксимУм
От голода пухнет...
mirbigstar    15.07.2019, 18:57
Оценка:  +1
mirbigstar
А откуда такая уверенность, что это цыгане?Может это жена срезала перед выходом из дома кошель мужа?
Духовный_скреп    15.07.2019, 18:39
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Денег немного в кошельке-это значит цыганам можно год в Ле Пре Кателан кушать,а не пять.
Meritus    15.07.2019, 18:13
Оценка:  -3
Meritus
"Женщины ромской национальности…".
Цигани вихідці з Індії. Тому треба писати:"женщины индийской национальности (цыгане)…"
Брюква_и_Клюква    15.07.2019, 18:10
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Наконец-то товарищи цыгане занялись нормальным делом! Я считаю, что каждый нынешний и будущий депутат должны пройти испытание цыганами!
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