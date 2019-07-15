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Верховный суд подтвердил, что ЦИК была права в отношении Шария

Комментариев: 4
Верховный суд признал законным отказ Шарию в регистрации кандидатов в депутаты.
Шарию окончательно запретили идти на выборы
Шарию окончательно запретили идти на выборы
Facebook Анатолия Шария

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Верховный Суд признал законным решение ЦИК об отмене регистрации блогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Такое решение Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного админсуда принял в результате пересмотра в апелляционном порядке дела по иску Шария и политической партии “Партия Шария“ в ЦИК.

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“Суд первой инстанции, принимая решение об отказе в удовлетворении иска, исходил из того, что основанием для решения вопроса об отмене регистрации истца кандидатом в депутаты является письмо СБУ, в котором была указана дополнительная информация по последнему месту жительства Шария Анатолия", - говорится в решении.

!А именно то, что истец 24 января 2012 выехал за пределы Украины и после этого на территорию Украины не въезжал. Верховный Суд согласился с этим решением “, - добавили в пресс-службе суда.

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Коллегия судей отметила, что указанные обстоятельства в совокупности с другой, изложенной в письме СБУ информации, а также отсутствием документов о проживании истца на территории Украины не подтверждают установленного ценза оседлости для участия в выборах.

“Как установил суд первой инстанции, ЦИК при решении вопроса о принятии обжалуемого решения правомерно использовала содержание полученной информации как официальной, указанной в письме СБУ“, - добавили в суде.

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Напомним, 3 июля ЦИК отменила регистрацию Шария кандидатом в народные депутаты. 

Ранее также сообщалось, что 12 июля поклонники Шария пытались сорвать выступление Петра Порошенко в Житомире.

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Комментариев (4)
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Брюква_и_Клюква    15.07.2019, 20:04
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Ничего, зато у товарища Шарикова есть законное право баллотироваться в парламент Литвы!
Letohradek    15.07.2019, 20:18
Оценка:  0
Letohradek
Ни какого права у него нет, в статусе ПМЖ. А что бы получить гражданство нужно сдать экзамен, в котором язык, история и культура страны, в которой живешь.
Letohradek    15.07.2019, 19:49
Оценка:  0
Letohradek
А зря! Надо было позволить ватному скоту приехать в Украину, ... и отправить на свидание с Бузиной! Человеком, эта ватная мразь уже не станет!
nelci    15.07.2019, 19:42
Оценка:  -1
nelci
Интересно, а как с новоприбывшими Саакашвили или гр. Израиля им закон не указ! Типа закрытая тусовочка воров-политиков?
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