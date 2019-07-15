Луценко рассказал о допросе в НАБУ

Генпрокурор был допрошен в качестве свидетеля по делу о предвзятой квалификации действий участника Майдана.

Смена квалификации дела не могла повлиять на степень меры пресечения Бубенчика, говорит Луценко facebook.com/pg/gp.gov.ua

Генпрокурор Юрий Луценко в понедельник. 15 июля, рассказал о допросе в Национальном антикоррупционном бюро, сообщает 112 Украина.

Он сообщил, что был допрошен в качестве свидетеля по делу о предвзятой квалификации действий участника Евромайдана Ивана Бубенчика.

"Анжела Стрижевская, которая во главе новой группы прокуроров, вступила в дело, рассмотрела подозрение и несколько изменила квалификацию. Подчеркиваю слово "несколько". Разговоры адвокатов о том, что кто-то кого-то укрыл, изменил тяжесть, – чистые пузырьки, потому как и то подозрение, которое было первым, и это, которое действует до сегодня, не изменено в части тяжести преступления", - говорит Луценко.

По его словам, обе статьи после измененного подозрения Стрижевской остались особо тяжкими, а значит, эта смена не могла повлиять на избрание меры пресечения.

"Однако господин Бубенчик и дальше обоснованно подозревается в особо тяжких статьях. Очень важно обратить внимание адвокатов на то, что они не воспользовались ст. 56 УПК, по которой защита может обжаловать смену подозрения, они этого не сделали. Поэтому подозрение, которое подписано Стрижевской, до сегодня в силе. Дело расследуется", - добавил генпрокурор.

Других подробностей допроса Луценко не сообщил, поскольку подписал документ о неразглашении.

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