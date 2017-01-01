Военная прокуратура занялась закупкой Минобороны раций для ВСУ

Речь идет о закупке Минобороны радиостанций турецкого производства Aselsan в 2017 году для армии.

На прошлой неделе Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре Центрального региона получить от Совета национальной безопасности и обороны протоколы и решения по формированию потребности средств радиосвязи иностранного производства, проведении их испытаний, определении и расчету их стоимости, формированию цены закупки радиостанций по государственному оборонному заказу, получении офсетных компенсаций и прочем. Об этом сообщает проект Марлин со ссылкой на судебные материалы.

Речь идет, в частности, о закупке радиостанций турецкого производства Aselsan, которую в 2017 году украинские чиновники выбрали в противовес израильскому производителю Elbit Systems.

В апреле 2018 года в журнале Новое Время вышло расследование, в котором утверждалось, что чиновники Министерства обороны Украины организовали закупку турецких радиостанций на сумму 100 млн долларов, несмотря на то, что эти станции не прошли испытания, а также не помещаются в танки Т-64БВ, для которых их закупали.

В материалах уголовного производства, которыми располагает проект Марлин, в частности речь идет о наличии 4-х контрактов, заключенных в течение 2017-2018 годов между госпредприятием Спецтехноэкспорт и Министерством обороны Украины на поставку турецкого оборудования. Все соглашения носят конфиденциальный характер.

Также в приведенных материалах говорится о заинтересованности военной прокуратуры внешнеэкономическому контракту, который был подписан в октябре 2017 между ГП Спецтехноэкспорт и компанией Aselsan в присутствии президента Украины Петра Порошенко и президента Турецкой Республики Раджеп Тайипа Эрдогана.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту закупки Министерством обороны дизельного топлива и пластиковой посуды по завышенной цене у фиктивной фирмы за 254,7 млн гривен.

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