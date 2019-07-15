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Украина обратилась к Венгрии из-за выборов

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Киев требует от венгерских политиков воздержаться от агитационных заявлений в преддверии выборов в Раду.
Иштван Ийдярто и Егор Божок
Иштван Ийдярто и Егор Божок
twitter.com/YehorBozhok

МИД Украины обратился к Венгрии о недопустимости вмешательства венгерских чиновников во внутриполитическую жизнь Украины перед парламентскими выборами. Об этом шла речь на встрече и.о. министра иностранных дел Егора Божка с послом Венгрии Иштваном Ийдярто в связи с информацией о визитах венгерских чиновников на Закарпатье, сообщает Европейская правда в понедельник, 15 июля.

В МИД отметили, что обеспокоены недавней встречей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья, народным депутатом Украины Василием Брензовичом в Будапеште.

 

Кроме того, Киев обеспокоен рядом визитов на Закарпатье официальных лиц Венгрии и их публичными заявлениями агитационного характера в поддержку Брензовича и других кандидатов на внеочередных выборах в парламент.

МИД также с удивлением узнал, что, несмотря на соответствующую рекомендацию украинской стороны, 15 июля на Закарпатье по дипломатическому паспорту с неофициальным визитом прибыл глава Администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш.

"Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства. Украинская сторона оставляет за собой право на шаги для предотвращения вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины", - заявили в министерстве.

МИД настоятельно рекомендует венгерской власти до завершения избирательного процесса воздержаться от дальнейших поездок на Закарпатье и других мер, которые могут расцениваться как агитация.

Как ожидается, завтра на Закарпатье приедет глава МИД Венгрии Петер Сийярто. 

Напомним, 4 июля МИД вызывал посла Венгрии из-за заявлений Сийярто, который в Канаде заявил, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко проводил "антивенгерскую" политику. 

 

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Теги: Украина, Выборы, Венгрия, МИД Украины, Закарпатье
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
тывин    15.07.2019, 18:44
Оценка:  0
тывин
А где истерика от преЗЕдента? МИД снова ослушался?
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