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Sea Breeze-2019: три самолета с военными США покинули Одессу

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Из Одесского аэропорта вылетели три самолета с американскими военными, которые принимали участие в Sea Breeze.
Военные США тремя самолетами отбыли из Одессы
Военные США тремя самолетами отбыли из Одессы
Википедия

Американские участники международного учения Sea Breeze - 2019 отбыли сегодня тремя военно-транспортными самолетами C-130 Herkules из Одесского аэропорта в США, сообщает Укринформ.

"Личный состав американских подразделений, принимавших участие в учениях Sea Breeze - 2019, отбыл 15 июля из аэропорта на трех военно-транспортных самолетах C-130 Herkules. На борта, прибывшие в Одессу в воскресенье, было также загружено военное оборудование и снаряжение. Третий Herkules взял курс на США в 14 часов", - уточнили в международном аэропорту Одесса.

Как сообщалось, военно-морские учения Си Бриз-2019 проходят с 1 по 12 июля. В этом году в учениях принимают участие более 3 тысяч военнослужащих из 19 стран. Военные отработают выполнение задач по стандартам НАТО – на земле, на воде, под водой и в воздухе. Учения пройдут в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Также стало известно, что российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море. Для этого они используют противолодочный корабль Касимов и сторожевик Пытливый.

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Теги: Одесса, военные, Си Бриз, армия США
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Источник: korrespondent.net

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