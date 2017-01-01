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Отравление в лагере на Одесчине: у 53 детей диагностировали дизентерию

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У детей из оздоровительного лагеря дизентерию Флекснера. Сейчас в больницах находятся 13 человек.
У 53 детей диагностировали дизентерию
У 53 детей диагностировали дизентерию
MRPL.city

В Белгород-Днестровской райбольнице, которая приняла в конце прошлой недели на лечение около полусотни детей из детского оздоровительного лагеря, диагностировали у 53 пациентов дизентерию Флекснера. Об этом сообщил главный врач медучреждения Игорь Десятник, передает Укринформ.

Кроме того, работники лаборатории больницы лаборатории выехали сегодня в Сергеевский оздоровительный лагерь, где проведут дообследование детей.

"У пациентов, по данным лабораторной службы больницы, высеяны бактерии Флекснера. Один из наших врачей и работники лаборатории выехали сегодня в Сергеевский оздоровительный лагерь, где проводят дообследование 150 детей, которые в нем отдыхают", - сообщил главврач.

Он добавил, что 53 подростка в возрасте 10-15 лет и 3 взрослых были госпитализированы 11-12 июля в различные медучреждения района с жалобами на недомогание, повышенную температуру, у некоторых были рвота и понос.

Так, сейчас в лечебных учреждениях района находятся 13 человек, в том числе 12 детей, а в оздоровительном лагере проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, что 11-12 июля в медицинские учреждения Белгород-Днестровского района с предварительным диагнозом пищевое отравление обратились 56 человек, из них 53 ребенка (2002-2010 г.р.), которые отдыхали в санатории Медик-2 в г. Сергеевка Белгород-Днестровского района.

 

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Теги: дети, Больница, заболевание, инфекция, Одесская область, отравление
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Источник: korrespondent.net

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