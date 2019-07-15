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Моряков внесли в список обмена от Украины

Комментариев: 2
Украинская сторона надеется добиться освобождения военнопленных моряков.
Моряков попытаются освободить через обмен
Моряков попытаются освободить через обмен
УНИАН

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Военнопленные моряки входят в список лиц, которым намерены обменяться Украина и Россия. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Украинская правда.

В связи с тем, что в среду, 17 июля, состоится судебное заседание по рассмотрению изменения или продлении меры пресечения украинским морякам, Денисова 15 июля едет в Москву.

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“Военнопленные моряки у нас есть в списках. Сейчас проводим верификацию списков РФ и вносим наши уточнения по ситуации относительно стадии судебного процесса“, - отметила она.

Ранее Людмила Денисова сообщила, что президент Владимир Зеленский не предлагал обменивать Вышинского на политзаключенных.

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Теги: военнопленные, моряки, суд, Денисова, РФ, Украина
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Комментариев (2)
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Хулиганка*    15.07.2019, 19:25
Оценка:  -2
Хулиганка*
вместо них петьку хряка предложите
Letohradek    15.07.2019, 20:09
Оценка:  0
Letohradek
почему бы не предложить на обмен ватный уйобков, которые ненавидят Украину, язык, культуру? Лора, соглашайся! В Украине ты всегда будешь изгоем!
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