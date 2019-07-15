Моряков внесли в список обмена от Украины

Украинская сторона надеется добиться освобождения военнопленных моряков.

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Военнопленные моряки входят в список лиц, которым намерены обменяться Украина и Россия. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Украинская правда.

В связи с тем, что в среду, 17 июля, состоится судебное заседание по рассмотрению изменения или продлении меры пресечения украинским морякам, Денисова 15 июля едет в Москву.

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“Военнопленные моряки у нас есть в списках. Сейчас проводим верификацию списков РФ и вносим наши уточнения по ситуации относительно стадии судебного процесса“, - отметила она.

Ранее Людмила Денисова сообщила, что президент Владимир Зеленский не предлагал обменивать Вышинского на политзаключенных.