Вышинского нельзя выдать РФ, он гражданин Украины - Луценко

Формально такая передача бы противоречила юридическим нормам и практике.

Вышинского не могут выслать в РФ, у него украинский паспорт и он еще не осужден УНИАН

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Формально Кирилл Вышинский является гражданином Украины, и поэтому передача его в Россию невозможна. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Укринформ.

“Если говорить о Вышинском - это, действительно, очень серьезное дело, и из различных оперативных и разведывательных источников мне известно о том, что Вышинский - это человек, который интересует хозяев Кремля“, - отметил он.

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“При этом надо иметь в виду, что формально Вышинский является гражданином Украины, а потому передача его в Россию невозможна. По крайней мере до тех пор, пока суд не вынесет решение по его делу, виновен он, или нет“, - сказал Луценко.

Он уточнил, что в случае, если суд оправдает Вышинского, то последний, “конечно, будет свободным человеком и может ехать куда угодно“. “В случае, если суд его осудит, то он может это сделать только после отбытия наказания“, - добавил генпрокурор.

Он отметил, что каждые два месяца проходит заседание относительно меры пресечения.

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“В связи с последним гуманным решением Конституционного Суда лица, которые обвиняются или подозреваются в преступлениях против государства, могут получать меру пресечения, не связанную с арестом“, - отметил Луценко.

“Это новая концепция, введенная КСУ. В связи с этим у нас есть много негатива ... Теоретически есть возможность того, что суд может господина Вышинского оставить под арестом, может и круглосуточный домашний арест быть, и может даже под залог выпустить. Я не знаю, это зависит только от суда“, - добавил он.

В то же время генпрокурор отметил, что это не означает, что “например, если вдруг, теоретически, некое лицо будет отпущено под домашний арест, его можно обменять на наших героических защитников в России“.

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“С юридической точки зрения - нет. Как это решать - позвольте, я оставлю это без комментариев. У нас есть хорошая, серьезная практика, когда мы обменивали сотни преступников на наших военнослужащих и гражданских лиц, захваченных террористами“, - отметил он.

“Еще раз подчеркиваю - только тех, кого уже осудили. Как решать подобную проблему - мы знаем, но при этом нужно, чтобы не было односторонних уступок стране-агрессору. Это также очень важно“, - подчеркнул Луценко.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова также заявила, что президент Владимир Зеленский не говорил об обмене Кирилла Вышинского на Романа Сущенко или других военнопленных.