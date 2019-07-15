Зеленский раскрыл тайну своих браслетов
Президент Владимир Зеленский намерен носить браслеты с именами находящихся в плену в России украинских моряков до их возвращения в Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"О желтых браслетах "из клубов". На них - фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой", - написал он.
К посту Зеленский прикрепил фотографию, на которой на одной руке у него браслет с именем Юрия Будзило, а на второй - Владимира Терещенко.
С этими браслетами Зеленского заметили в ходе визита в Одесскую область. Тогда в сети выдвигали разные предположения о происхождении браслетов, одним из которых было посещение президента ночного клуба.
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