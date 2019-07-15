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Социологи рассказали, сколько украинцы готовы потерпеть ради реформ

Комментариев: 6
Не готовы терпеть трудности ради реформ 31% опрошенных, в 2018 году их было в два раза больше.
Сколько украинцев готовы потерпеть трудности ради реформ - опрос
Сколько украинцев готовы потерпеть трудности ради реформ - опрос

Готовы терпеть материальные трудности ради успеха реформ 59% опрошенных украинцев. Среди них 19% готовы терпеть столько, сколько потребуется, а 40% - не больше года. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Разумкова.

Не готовы терпеть трудности ради реформ 31% опрошенных (в 2018 году такого мнения придерживались 62%).

Больше всего положительных ответов было среди украинцев, которые планируют голосовать за партии Слуга народа (72%), Голос (71%) и Европейская Солидарность (68%). Меньше всего готовы терпеть избиратели Оппозиционной платформе - За життя (42%).

Опрос проведен 13-20 июня 2019 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, среди 2017 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность не превышает 2,3%. Заказчик - посольство Нидерландов.

Ранее украинцы назвали реформы, которые хотят увидеть в первую очередь. Украинцы считают, что в первую очередь новое правительство должно провести антикоррупционную, медицинскую, пенсионную реформы, а также реформы органов правопорядка и люстрации чиновников.

Вступление в НАТО поддерживают более 50% украинцев

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Теги: Украина, соцопросы, украинцы, опрос, реформы, опросы, соцопрос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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BabaYul    15.07.2019, 20:25
Оценка:  0
BabaYul
Чуть-чуть потерпеть осталось. Уже после Нового Года за газ не надо будет платить. Совсем не надо. Да и за отопление тоже. Сплошная экономия. А там и за электричество можно будет взяться. Даёшь рехвормы!
Брюква_и_Клюква    15.07.2019, 20:00
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Скоро все эти терпилы обломаются, когда товарищ Президент повысит им тарифы на газ и электрику на 60%
Хулиганка*    15.07.2019, 19:47
Оценка:  +1
Хулиганка*
случайно не в Канаде среди канадийской дияспоры опрос проводили?
tetyalissa    15.07.2019, 19:57
Оценка:  -4
tetyalissa
Поправка : "Канадской диаспоры " , а так всё верно !!
zolotop    15.07.2019, 20:10
Оценка:  -2
zolotop
Это сарказм)
Хулиганка*    15.07.2019, 19:46
Оценка:  0
Хулиганка*
брехня.... уже сыты по уши вашими реформами
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