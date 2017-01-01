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ЦИК отменила регистрацию кандидата от Оппоблока

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Ирина Комар проживала за границей более 90 дней подряд несколько раз.
Кандидита не пустили на выборы из-за проживания за границей
Кандидита не пустили на выборы из-за проживания за границей
Getty Images

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ЦИК решила отменить регистрацию Ирины Комар кандидатом в народные депутаты, которая была включена в избирательный список партии Оппозиционный блок под № 131. Об этом со ссылкой на пресс-службу комиссии сообщает НВ.

Решение объяснили тем, что, по информации относительно пересечения государственной границы Украины, предоставленной Государственной пограничной службой, Комар за период 2015-2018 годов несколько раз находилась за границей более 90 дней.

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В комиссии отметили, что по телефону Комар сообщила, что объяснений относительно своего длительного пребывания за пределами Украины предоставить не может, а также подавать подтверждающие документы не будет.

Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля. Ранее Верховный суд подтвердил, что ЦИК законно отказала Анатолию Шарию.

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Теги: ЦИК, выборы, Оппоблок, регистрация, кандидаты
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