ЦИК отменила регистрацию кандидата от Оппоблока
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ЦИК решила отменить регистрацию Ирины Комар кандидатом в народные депутаты, которая была включена в избирательный список партии Оппозиционный блок под № 131. Об этом со ссылкой на пресс-службу комиссии сообщает НВ.
Решение объяснили тем, что, по информации относительно пересечения государственной границы Украины, предоставленной Государственной пограничной службой, Комар за период 2015-2018 годов несколько раз находилась за границей более 90 дней.
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В комиссии отметили, что по телефону Комар сообщила, что объяснений относительно своего длительного пребывания за пределами Украины предоставить не может, а также подавать подтверждающие документы не будет.
Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля. Ранее Верховный суд подтвердил, что ЦИК законно отказала Анатолию Шарию.