ЦИК отменила регистрацию кандидата от Оппоблока

Ирина Комар проживала за границей более 90 дней подряд несколько раз.

Кандидита не пустили на выборы из-за проживания за границей Getty Images

Читай также: ЦИК показала лицо кандидата Дарта Вейдера

ЦИК решила отменить регистрацию Ирины Комар кандидатом в народные депутаты, которая была включена в избирательный список партии Оппозиционный блок под № 131. Об этом со ссылкой на пресс-службу комиссии сообщает НВ.

Решение объяснили тем, что, по информации относительно пересечения государственной границы Украины, предоставленной Государственной пограничной службой, Комар за период 2015-2018 годов несколько раз находилась за границей более 90 дней.

Читай также: Сегодня последний день для смены места голосования

В комиссии отметили, что по телефону Комар сообщила, что объяснений относительно своего длительного пребывания за пределами Украины предоставить не может, а также подавать подтверждающие документы не будет.

Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля. Ранее Верховный суд подтвердил, что ЦИК законно отказала Анатолию Шарию.