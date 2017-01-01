Минобразования представило топ-5 самых популярных ВУЗов

Среди ВУЗов, в которые выпускники 2019 года выбирают чаще всего, три - столичные и два - львовские.

Более полумиллиона заявлений подали абитуриенты за первые пять дней вступительной кампании-2019, сообщает Министерство образования и науки.

Среди вузов, в которые выпускники выбирают чаще всего, 3 столичных и 2 львовских. В ведомстве сообщили, что по состоянию на 15 июля создано 154332 электронных кабинетов, из них почти 96% активированы.

Абитуриенты подали 504 333 электронные заявления. На основе этого был составлен рейтинг 5 высших учебных заведений, которые хотят стать студентами больше всего выпускников:

Киевский национальный университет им. Шевченко - почти 20 тысяч заявлений; Львовский национальный университет им. Франко - почти 19 тысяч; Киевский национальный торгово-экономический университет - чуть больше 17,5 тыс; НТУУ Киевский политехнический институт им. Сикорского - почти 16,5 тысяч; НУ Львовская политехника - не больше 15 тысяч.

В целом на эти университеты приходится почти пятая часть от более полумиллиона заявлений - почти 18%.

Как утверждает пресс-службы Минздрава, часто поступающие пытаются подать заявления на не те специальности, куда не имеют необходимых сертификатов ВНО. Система не пропускает такие заявления. Чтобы избежать этой проблемы, поступающим нужно сначала узнать, сертификаты ВНО по каким именно предметам нужны, чтобы поступить на выбранную позицию.

Набор сертификатов на основные и небюджетные конкурсные предложения могут отличаться. Также абитуриент может подавать сертификаты не только этого года, но и 2018 и 2017 года в любой удобной ему комбинации. По 2017 не принимаются лишь оценки ВНО по иностранным языкам.

В случае ошибки в документе о базовом или среднем образовании поступающие могут регистрировать электронные кабинеты и подавать заявления в вузы, не дожидаясь изготовления дубликата.

Ранее сообщалось, что английский язык сделают обязательным для поступления в университет. К 2023 году знание английского на уровне В1 будет обязательным для всех абитуриентов.

Напомним, в Министерстве образования и науки утвердили стандарты высшего образования.

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