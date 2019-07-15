Зеленский решил обновить дипкорпус и уволить 12 послов

Президент инициировал начало обновления дипломатического корпуса.

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Президент Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон.

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Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов. Соответствующие указы главы государства будут опубликованы в ближайшее время.

Напомним, Владимир Зеленский ранее рассказал о своих браслетах.