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Зеленский решил обновить дипкорпус и уволить 12 послов

Комментариев: 2
Президент инициировал начало обновления дипломатического корпуса.
Зеленский меняет 12 послов
Зеленский меняет 12 послов
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон.

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Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов. Соответствующие указы главы государства будут опубликованы в ближайшее время.

Напомним, Владимир Зеленский ранее рассказал о своих браслетах.

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Теги: Зеленский, послы, дипломаты, президент
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Комментариев (2)
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Letohradek    15.07.2019, 22:55
Оценка:  +1
Letohradek
Кто за этого квартального барана голосовал? Отзовитесь, зачем?
Тисс    15.07.2019, 21:47
Оценка:  -2
Тисс
Вова! Мочи всех!
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