Зеленский решил обновить дипкорпус и уволить 12 послов
Президент инициировал начало обновления дипломатического корпуса.
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Президент Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Об этом сообщает Офис президента в Facebook.
Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон.
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Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов. Соответствующие указы главы государства будут опубликованы в ближайшее время.
Напомним, Владимир Зеленский ранее рассказал о своих браслетах.