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Зеленский обновляет дипкорпус: уволены 12 послов

Комментариев: 4
Президент уволил 12 дипломатов, в том числе и посла Украины в США. Сейчас идет работа по подбору и оформлению новых кандидатов.
Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины
Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины
president.gov.ua

В Офисе президента анонсировали обновление дипломатического корпуса. Уже принято решение о замене 12 послов. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Там отметили, что в том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон.

"Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов. Соответствующие указы Главы государства будут опубликованы в ближайшее время", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что назначен новый посол Евросоюза в Украине. Новым главой делегации ЕС в Украине станет эстонский дипломат. Он приступит к обязанностям после согласования с Киевом.

В МИД Украины вызвали на беседу посла Венгрии

 

 

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Теги: Дипломатия, посольство, посол, дипломатические отношения, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Letohradek    15.07.2019, 23:31
Оценка:  +2
Letohradek
Чем не устраивали квартального барана, эти люди?
vicinq    15.07.2019, 22:37
Оценка:  +2
vicinq
В принципе Чалого надо назначать министром руководить МИДОМ
Л_о_л_а    15.07.2019, 22:06
Оценка:  -3
Л_о_л_а
Правильно сделал. Гнать сраным веником всю порошенковскую рагулячую кодлу
Ira0955    15.07.2019, 22:22
Оценка:  +2
Ira0955
Жбанова, тебя уже давно погнали, вот ты и бухаешь и сосёшь под забором)))
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