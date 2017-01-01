Моряки в списке на обмен – Денисова

Украина и Россия уточняют информацию о том, на какой стадии судебного процесса находятся удерживаемые украинцы и россияне.

Украинская сторона включила военнопленных моряков, удерживаемых в России, в списки удерживаемых лиц, которыми намерены обменяться омбудсмены Украины и РФ. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

"Военнопленные моряки у нас есть в списках. Сейчас проводим верификацию списков РФ и вносим наши уточнения по ситуации, какая стадия судебного процесса. А моряки, конечно, в списках", – сказала Денисова.

Она также добавила, что "мы смотрим, какая стадия процесса (привлечения к ответственности – ред.) по тем гражданам, которые заявлены российской стороной".

Напомним, в понедельник Денисова и российская омбудсмен Татьяна Москалькова провели встречу в Киеве, во время котором договорились верифицировать списки удерживаемых украинцев и россиян. Уже завтра они проведут повторную встречу, но уже в Москве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet