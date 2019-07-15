Выживший боец рассказал об обстреле КрАЗа под Гранитным

Военный КрАЗ остановился на перекрестке, чтобы пропустить кортеж гражданских автомобилей, в одной из которых ехал новоназначенный глава Донецкой ОГА Кириленко.

Раненый в результате обстрела 10 июля военного автомобиля КрАЗ военнослужащий Сергей Булгаков рассказал, как это случилось и при чем здесь глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. Соответствующий сюжет вышел на 5 канале.

На выходных в соцсетях появилась информация о том, что Булгаков скончался в Днепропетровской областной больнице от тяжелых ранений. Однако это оказалось неправдой.

Боец был доставлен в больницу в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями. Сейчас, по словам врачей, его жизни ничто не угрожает.

"По нам был произведен пуск, короче, ПТУР. Противотанковый ракетный комплекс, был произведен пуск", - рассказал боец.

По его словам, автомобиль остановился на перекрестке, чтобы пропустить кортеж гражданских автомобилей, в одной из которых ехал новоназначенный глава Донецкой ОГА Кириленко. Булгаков утверждает, что КрАЗ не был в сопровождении губернатора.

"Как мне потом сказали, что там было руководство из администрации, и вроде как целились по ним, но по ним не попали, так решили хоть что-то зацепить. Мы не были в сопровождении, мы выполняли отдельно свои задачи по назначению командования", - сказал боец.

Ранее сообщалось, что на Донбассе обстреляли колонну с губернатором. В районе южной окраины Гранитного из ПТРК был подбит грузовик КрАЗ с военными.

Поехал без спроса? Обстрел губернатора на Донбассе

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