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Выживший боец рассказал об обстреле КрАЗа под Гранитным

Комментариев: 4
Военный КрАЗ остановился на перекрестке, чтобы пропустить кортеж гражданских автомобилей, в одной из которых ехал новоназначенный глава Донецкой ОГА Кириленко.

Раненый в результате обстрела 10 июля военного автомобиля КрАЗ военнослужащий Сергей Булгаков рассказал, как это случилось и при чем здесь глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. Соответствующий сюжет вышел на 5 канале.

На выходных в соцсетях появилась информация о том, что Булгаков скончался в Днепропетровской областной больнице от тяжелых ранений. Однако это оказалось неправдой.

Боец был доставлен в больницу в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями. Сейчас, по словам врачей, его жизни ничто не угрожает.

"По нам был произведен пуск, короче, ПТУР. Противотанковый ракетный комплекс, был произведен пуск", - рассказал боец.

По его словам, автомобиль остановился на перекрестке, чтобы пропустить кортеж гражданских автомобилей, в одной из которых ехал новоназначенный глава Донецкой ОГА Кириленко. Булгаков утверждает, что КрАЗ не был в сопровождении губернатора.

"Как мне потом сказали, что там было руководство из администрации, и вроде как целились по ним, но по ним не попали, так решили хоть что-то зацепить. Мы не были в сопровождении, мы выполняли отдельно свои задачи по назначению командования", - сказал боец.

Ранее сообщалось, что на Донбассе обстреляли колонну с губернатором. В районе южной окраины Гранитного из ПТРК был подбит грузовик КрАЗ с военными.

Поехал без спроса? Обстрел губернатора на Донбассе

 

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Теги: Губернатор, Донецкая область, донбасс, военные, обстрел, АвтоКрАЗ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Boxerogos    16.07.2019, 01:14
Оценка:  -1
Boxerogos
Большой скотовозке и ракета большая.Всё логично.Кстати,а почему не сказали что этот КРАЗ был медицинский и был полон ранеными беременными детьми,которых ранили и изнасиловали на Донбассе"расийские воение"?))))))))))))))))))
vicinq    15.07.2019, 21:57
Оценка:  -1
vicinq
Долгих лет жизни тебе ВОИН !!!
Ira0956    15.07.2019, 21:44
Оценка:  +2
Ira0956
"А нас за що?"
Ira0955    15.07.2019, 22:25
Оценка:  -4
Ira0955
Вас за жoпу и в унитаз, ватных пыдоров))
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