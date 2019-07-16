На Донбассе погиб украинский военный

В результате обстрела сепаратистов в районе Авдеевки погиб солдат 92-й механизированной бригады.

Во время обстрела в районе Авдеевки 15 июля погиб военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады, старший солдат Дмитрий Лисовол. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Как уточняется на странице бригады в Facebook, у погибшего 1987 года рождения остались сын и дочь.

Напомним, с начала нынешних суток подразделения сепаратистов семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранее сообщалось о двоих раненых военнослужащих.

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