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На Донбассе погиб украинский военный

Комментариев: 1
В результате обстрела сепаратистов в районе Авдеевки погиб солдат 92-й механизированной бригады.
Украинские военные на Донбассе (архивное фото)
Украинские военные на Донбассе (архивное фото)
Ministry of Defense of Ukraine/Flickr
 
Во время обстрела в районе Авдеевки 15 июля погиб военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады, старший солдат Дмитрий Лисовол. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
 
Как уточняется на странице бригады в Facebook, у погибшего 1987 года рождения остались сын и дочь.
 
 
Напомним, с начала нынешних суток подразделения сепаратистов семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранее сообщалось о двоих раненых военнослужащих.
 

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Теги: донбасс, солдат, умер, обстрел, погиб, погибшие в АТО, Авдеевка, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    16.07.2019, 01:48
Оценка:  0
VSHIVANKA
ОН ВИДИМО ГОЛОСОВАЛ ЗА КЛОУНА, С НАДЕЖДОЙ, ЧТО ТОТ ПРЕКРАТИТ ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ?
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