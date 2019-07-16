У Зеленского допускают досрочные местные выборы

Команда президента стремится коренным образом перезагрузить систему власти. Этому может способствовать досрочное проведение местных выборов.

Представитель главы государства в Верховной Раде, кандидат в народные депутаты по списку партии Слуга народа Руслан Стефанчук заявил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления. Об этом он рассказал 15 июля в эфире телеканала ICTV

"Будет это осуществлено следующей осенью или может быть осуществлено еще и до этого – мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю системы, которая касается отношений "власть и человек", - отметил Стефанчук.

По его словам, президента "не интересует вопрос смены лиц в действующей системе власти". Новая команда стремится кардинально изменить саму систему.

Напомним, очередные местные выборы в Украине должны состояться в 2020 году.

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