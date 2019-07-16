Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ООН выделит $5 млн для улучшения безопасности на Донбассе

Комментариев: 1
Новый проект в рамках Программы развития ООН направлен на укрепление общественной безопасности и верховенства права на востоке Украины.
ООН выделит $5 млн для улучшения безопасности на Донбассе
 
В Украине 15 июня стартовал новый проект в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира, при финансовой поддержке Нидерландов, призванный улучшить общественную безопасность и доступ к правосудию на Донбассе. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба ПРООН.
 
Отмечается, что на проект под названием Усиление национальной и местной способности для эффективного обеспечения безопасности, правосудия и услуг по реинтеграции на пострадавших в результате конфликта территориях Украины выделяется пять миллионов долларов. Он будет воплощаться в течение следующих трех лет и продлится до середины лета 2022 года.
 
Основное внимание проекта будет направлено на укрепление безопасности и верховенства права и усиления сплоченности общества на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей.
 
Для достижения этих целей предусмотрено тесное сотрудничество с местными институтами, в частности с правоохранительными органами и другими структурами, уполномоченными обеспечивать безопасность и благополучие местных жителей (например службы реагирования на чрезвычайные ситуации). 
 
Ранее сообщалось, что Германия выделила 760 тысяч евро на реабилитацию пострадавших в конфликте на Донбассе.
 
Напомним, агентство США по международному развитию USAID запустило две программы по развитию Восточной Украины на 120 миллионов долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ООН, население, помощь, донбасс, Поддержка, ситуация на востоке Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Хулиганка*    16.07.2019, 06:53
Оценка:  +1
Хулиганка*
для улучшения безопасности нужно посадить хряка порошенко, парубия и всю майданутую верхушку
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь