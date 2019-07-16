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В Украине вступил в силу языковой закон

Комментариев: 11
Два месяца назад документ, который определяет украинский единственным государственным языком, был опубликован в газете Голос Украины.
Вступил в силу закон о языке
Вступил в силу закон о языке
 
В Украине во вторник, 16 июля, вступил в силу закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
 
Закон определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти.
 
Документ обязывает должностных лиц владеть государственным языком и пользоваться при исполнении служебных обязанностей.
 
Также применение украинского языка является обязательным в образовании, медицине, в сфере обслуживания потребителей, во время публичных мероприятий, в рекламе на телевидении и других публичных сферах.
 
Действие закона не распространяется на частное общение и совершение религиозных обрядов.
 
 
Напомним, законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был принят Верховной Радой 25 апреля, а 15 мая его подписал пятый президент Украины Петр Порошенко. 

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Теги: Украина, закон, украинский язык, Языковой закон
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (13)
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Cowboychik    16.07.2019, 09:06
Оценка:  0
Cowboychik
На небе Бог, а на Земле Россия!
Cowboychik    16.07.2019, 09:08
Оценка:  0
Cowboychik
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте про те, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано пов'язані із цією новиною.
Doriаn_    16.07.2019, 08:53
Оценка:  0
Doriаn_
Русскоязычные челюсти в опасности !
Коляка    16.07.2019, 08:35
Оценка:  +1
Коляка
Рагулизация продолжается!
Doriаn_    16.07.2019, 08:53
Оценка:  0
Doriаn_
В яркий пример рагулизации
Ira0956    16.07.2019, 07:43
Оценка:  -1
Ira0956
дермова
Ira0955    16.07.2019, 07:55
Оценка:  -2
Ira0955
отсосал пыдор )))
blya-tolyan    16.07.2019, 08:04
Оценка:  -1
blya-tolyan
изЫк не сломай, руССкочелюстное.
Ira0956    16.07.2019, 07:43
Оценка:  -1
Ira0956
мовнюки
Ira0955    16.07.2019, 07:55
Оценка:  -2
Ira0955
соси еще болта, пядрило )))
Хулиганка*    16.07.2019, 06:53
Оценка:  0
Хулиганка*
плевать на этот рагулячий закон
Ira0955    16.07.2019, 07:54
Оценка:  -2
Ira0955
куй тебе в рот, лаптеногое уйобище )))
blya-tolyan    16.07.2019, 08:03
Оценка:  -1
blya-tolyan
так у дебилов с ра_С_С_иси только слюни и остались, всё хероям рассиси чеченцам в виде дани уходит.
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