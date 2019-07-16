В Ровенской области пасынок с друзьями до смерти избил отчима

Во время конфликта парень решил отомстить за грубое отношение к своей матери и позвал на помощь друзей.

Жителя села Тайкуры 14 июля обнаружили без сознания в лесопосадке с многочисленными телесными повреждениями. Во время транспортировки в больницу мужчина умер, сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

Правоохранители установили, что к похищению и нанесению смертельных телесных повреждений причастны три человека.

Отмечается, что в тот день убитый отдыхал в доме своей родни в Тайкурах вместе с сожительницей.

Позднее из областного центра к ним приехал 18-летний сын женщины, у которого сложились напряженные отношения с отчимом из-за грубого отношения к матери.

Во время очередного конфликта парень позвал на помощь друзей: 18-летнего жителя Ровно и 24-летнего жителя Тайкур, которые приехали на авто.

Втроем они силой посадили мужчину в машину и вывезли за несколько километров от села в лесной массив, где нанесли многочисленные удары руками и ногами, пока тот не потерял сознание.

Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Все трое задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего) и частью 2 статьи 146 (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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