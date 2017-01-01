Итоги 15 июля: указ об отмене парада и поджег жилья украинцев в Варшаве
Президент подписал указ о праздновании Дня Независимости; на жилье украинцев в Варшаве напали и подожгли: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости
В документе перечислены мероприятия, порученные для подготовки Кабинету Министров. Президент распорядился подготовить торжественные мероприятия с участием представителей власти, возложения цветов к памятникам, тематические конференции и круглые столы, а также образовательные и воспитательные мероприятия.
В документе нет упоминания о подготовке к военному параде ко Дню независимости. Соответственно, парада не будет.
Верховный суд признал законным отказ ЦИК Шарию
Верховный суд признал законным решение Центризбиркома об отмене регистрации блогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты.
Коллегия судей подчеркнула, что указанные обстоятельства в совокупности с другой, изложенной в письме СБУ информацией, а также отсутствием документов о проживании истца на территории Украины не подтверждают установленного ценза оседлости для участия в выборах.
В Киеве встретились омбудсмены Украины и РФ
По итогам встречи омбудсмены выступили с общим заявлением. По словам Денисовой, они обсудили механизм возвращения граждан Украины, которые находятся в заключении в РФ и Крыму, а также граждан РФ, содержащихся в украинских тюрьмах.
Кроме того, Денисова и Москалькова обсудили вопросы медицинской помощи украинским политзаключенным, в том числе, Павлу Грибу и Эдему Бекирову.
У Зеленского хотят ликвидировать одно из министерств
У Зеленского начали говорить о ликвидации Министерства информационной политики. Команда президента планирует также объединить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.
Советник Зеленского Никита Потураев акцентировал, что реформацию планируют осуществить путем изменений к Конституции.
В Варшаве поляки подожгли жилье украинцев
В ночь на 13 июля в Варшаве подожгли жилье граждан Украины, которые в столице Польши занимаются строительством метро.
Кроме поджога агрессивные поляки оставили на стенах дома нецензурные надписи, которые унижают украинцев. В частности черной краской было написано: "kurwy ukrainskie", "won z polski" и "bydlaki".
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