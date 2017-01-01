Итоги 15 июля: указ об отмене парада и поджег жилья украинцев в Варшаве

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Президент подписал указ о праздновании Дня Независимости; на жилье украинцев в Варшаве напали и подожгли: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости

В документе перечислены мероприятия, порученные для подготовки Кабинету Министров. Президент распорядился подготовить торжественные мероприятия с участием представителей власти, возложения цветов к памятникам, тематические конференции и круглые столы, а также образовательные и воспитательные мероприятия.

В документе нет упоминания о подготовке к военному параде ко Дню независимости. Соответственно, парада не будет.

Верховный суд признал законным отказ ЦИК Шарию

Верховный суд признал законным решение Центризбиркома об отмене регистрации блогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты.

Коллегия судей подчеркнула, что указанные обстоятельства в совокупности с другой, изложенной в письме СБУ информацией, а также отсутствием документов о проживании истца на территории Украины не подтверждают установленного ценза оседлости для участия в выборах.

В Киеве встретились омбудсмены Украины и РФ

По итогам встречи омбудсмены выступили с общим заявлением. По словам Денисовой, они обсудили механизм возвращения граждан Украины, которые находятся в заключении в РФ и Крыму, а также граждан РФ, содержащихся в украинских тюрьмах.

Кроме того, Денисова и Москалькова обсудили вопросы медицинской помощи украинским политзаключенным, в том числе, Павлу Грибу и Эдему Бекирову.

У Зеленского хотят ликвидировать одно из министерств

У Зеленского начали говорить о ликвидации Министерства информационной политики. Команда президента планирует также объединить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.

Советник Зеленского Никита Потураев акцентировал, что реформацию планируют осуществить путем изменений к Конституции.

В Варшаве поляки подожгли жилье украинцев

В ночь на 13 июля в Варшаве подожгли жилье граждан Украины, которые в столице Польши занимаются строительством метро.

Кроме поджога агрессивные поляки оставили на стенах дома нецензурные надписи, которые унижают украинцев. В частности черной краской было написано: "kurwy ukrainskie", "won z polski" и "bydlaki".