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Сутки на Донбассе: один военный погиб, трое ранены

Комментариев: 1
В понедельник сепаратисты 17 раз обстреливали позиции украинских военных. В штабе ООС сообщили об адекватном ответе на обстрелы.
На Донбассе погиб военный
На Донбассе погиб военный
Минобороны Украины

В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня. Из них шесть раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и трое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям, - говорится в сообщении, на странице штаба ООС.

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Обстрелы велись вблизи Широкино, Авдеевки, Лебединского, Павлополя, Красногоровки, Луганского, Новоолександровки, Попасной, Крымского, Опытного.

По данным украинской разведки один враг был уничтожен, и один получил ранения.

С начала текущих суток сепаратисты два раза обстреляли позиции Объединенных сил.

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Напомним, на Донбассе ранены двое военных. Незаконные вооруженные формирования в субботу 15 раз обстреливали позиции ООС. В воскресенья зафиксировано четыре обстрела. 

 

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, погиб, Операция объединенных сил
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Комментариев (1)
NOREGA    16.07.2019, 08:56
Оценка:  0
NOREGA
Уже по этому случаю известно, что бойцы ВСУ по ошибке два раза уничтожили собственные позиции применив новый способ ведения войны
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