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Украину продолжают сотрясать дожди и грозы

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Синоптики обнародовали негативный летний прогноз погоды.
Погода 16 июля
Погода 16 июля
meteo.gov.ua

Сегодня в Украине будет много осадков и минимум солнца на небе. Детальнее сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня ожидаются осадки в виде дождя. Грозы и шквалы сегодня маловероятны. На улице +21…+24 градуса по Цельсию.

На востоке сегодня дожди и грозы. Воздух прогреется от +21 до +24 градусов по Цельсию.

Синоптики обещают южным регионам осадки в виде дождя. Ожидаются грозы и шквалы. На протяжении дня температура воздуха будет меняться в пределах +24…+26 градусов по Цельсию.

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Северным регионам сегодня прогнозируют осадки в виде дождя с грозами. На термометре +22…+24 градуса по Цельсию.

В Центральной Украине 16 июля ожидаются грозы и шквалы. На протяжении дня синоптики обещают обильные дожди. На улице +21…+24 градуса по Цельсию.

В столице дожди и грозы. Воздух прогреется от +21 до +23 градусов по Цельсию.

Напомним, климатологи дали прогноз погоды до конца лета. Во второй половине июля прогнозируется потепление. В августе в Украину придет жара, но за десять дней до осени снова похолодает. 

 

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Теги: погода, синоптики, лето, грозы, шквалы
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