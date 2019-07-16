Зеленский за рулем Tesla рассказал, как надо голосовать
Президент Украины Владимир Зеленский записал накануне выборов новое видеообращение, где рассказал о мошенниках, которые прячутся под известным брендом. Видео появилось на официальной странице президента в Facebook.
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Зеленский за рулем автомобиля Tesla, логотип которого отлично видно на видео, рассказал о мошенниках, которые пытаются попасть в парламент, маскируясь под известный бренд.
Что касается парламентской гонки, то политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, я думаю, всех победит и мы тогда сможем сделать нормальный парламент и правительство профессионалов, - сказал президент.
По словам Зеленского, сейчас активизировались мошенники, которые незаконно маскируются под политическую партию, “которую он не может рекламировать”.
Я не могу называть эту партию, потому, что это уже будет агитация. Я просто лично обращаюсь к людям, которые будут голосовать за мажоритарщиков: посмотрите, в бюллетене должно быть именно указано: "Политическая партия", а затем название партии. Не ПП, ни МВ, никакие иные сокращения, а именно "Политическая партия", - добавил Зеленский.
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Напомним, Зеленский раскрыл тайну своих браслетов. Президент планирует носить браслеты с именами находящихся в плену в РФ моряков до их возвращения в Украину.
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