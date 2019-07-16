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Мэр Днепра на два месяца закрыл мост после спора с Зеленским

Комментариев: 2
Новый мост будет закрыт на ремонт вплоть до дня города - 14 сентября. Если ремонт сделать не успеют, Филатов уйдет в отставку.
На ремонт моста выделено почти 400 миллионов гривен
На ремонт моста выделено почти 400 миллионов гривен
Днепр Час

В Днепре почти на два месяца закрывают Новый мост города. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Facebook

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Мост закроют на ремонт с 18 июля,. Открыть планируют 14 сентября, как и было оговорено в пари между Филатовым и президентом Владимиром Зеленским.

“Вы же все, включая Владимира Александровича, хотели быстрее, правда? Придется теперь потерпеть. Никто не обещал, что будет легко“, - написал Филатов.

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Он уточнил, что мост будет ремонтироваться исключительно за счет города и посетовал на отсутствие квалифицированных мостостроителей в Украине.

По его словам, по проекту мост необходимо ремонтировать два года: “Хотя это никого не интересует. Это нужно было делать с полным перекрытием, но мы не могли на два года закрыть основную магистраль и ремонтировали его частями“.

Как сообщалось, во время визита в Днепр Зеленский предложил Филатову пари, что если мост до 14 сентября не отремонтируют, то городской голова уйдет в отставку.

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Теги: мост, ремонт, Днепр, Борис Филатов
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Комментариев (2)
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Операторська    16.07.2019, 13:44
Оценка:  +1
Операторська
а якщо вчасно відремонтує, то клоун піде у відставку?
krolikoffnеt    16.07.2019, 12:38
Оценка:  0
krolikoffnеt
вилкул младший рвется к власти.
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