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У Зеленского требуют от Парубия снова собрать Раду 8 созыва

Комментариев: 11
Офис президента требует от парламента, который уже закончил свою работу, снова собраться и принять ряд законов.
У Зеленского снова собирают Раду
У Зеленского снова собирают Раду
president.gov.ua

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Команда президента Владимира Зеленского призывает Раду 8 созыва собраться 18 июля на внеочередное заседание и принять законы, которые позволят работать Высшему антикоррупционному суду. Об этом заявил замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка, передает УП. 

“В смысле антикоррупционной реформы мы с 2014 года сделали неплохой прогресс. Мы имеем неплохое законодательство, мы имеем институты, которые выжили, несмотря на то, что их два года пытались убить", - отметил он.

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"И у нас есть количество экспертов в сфере антикоррупции, которое существенно выросло с 2014 года. И человеческий капитал - одна из крупнейших побед за последние 5 лет", - сказал Рябошапка.

"Что мы планируем сейчас? Мы планируем уже в четверг созвать внеочередную сессию парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое даст работать эффективно Высшему антикоррупционному суду", - пояснил он.

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Также ОП будет требовать от парламента принять закон о незаконном обогащении. "И будет еще несколько инициатив, которые мы будем требовать принять еще у этого состава парламента", - отметил Рябошапка.

"Очевидно, что у людей в головах уже выборы, но они должны выполнить свой долг до конца - перед страной, перед нами", - призвал он.

"Чего мы хотим от нового парламента? Мы хотим пересмотреть законодательство, касающееся предотвращения коррупции, новый закон, касающийся деклараций, в частности, коррупции в политическом секторе. Новый парламент должен принять эти законы", - добавил Рябошапка.

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"Мы хотим посмотреть Уголовное процессуальное законодательства. Было принято много поправок в УПК, в том числе так называемые “правки Лозового“, которые очень препятствуют эффективному осуществлению уголовных дел", - пояснил замглавы ОП.

"Кроме того, мы хотим от нового парламента, на самом деле, судебной реформы - настоящей“, - подчеркнул он.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский объявил о начале обновления дипкорпуса Украины и увольнении первых 12 послов.

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Теги: Рада, законы, ОП, Зеленский, выборы
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Комментариев (11)
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Петров    16.07.2019, 12:50
Оценка:  -2
Петров
Такое ощущение что в офисе президента работают одни дебилы.
ShakhterDonetsk    16.07.2019, 13:31
Оценка:  -4
ShakhterDonetsk
Так оно и есть.
fkrfyfan    16.07.2019, 12:48
Оценка:  -8
fkrfyfan
Да с этими дебилами-нацистами уже ничего не примешь. Разгонять их и по скорее.
krolikoffnеt    16.07.2019, 12:49
Оценка:  +5
krolikoffnеt
Без рассейских лаптей разберемся .
Letohradek    16.07.2019, 12:45
Оценка:  -3
Letohradek
Этот урод, еще не будучи президентом, распустил ВР, теперь это недалекое, что-то требует )) Обломаешься - крысеныш!
krolikoffnеt    16.07.2019, 12:50
Оценка:  -3
krolikoffnеt
Оно тупое и не понимает последствий своих решений.
Сливной_Бачок    16.07.2019, 12:38
Оценка:  -1
Сливной_Бачок
Во, дебил. Успокойся уже с этим пиаром, выборы так выборы. Пождпиши закон о ТСК.
krolikoffnеt    16.07.2019, 12:32
Оценка:  -3
krolikoffnеt
Поздно володенька. Ты их сам разогнал, да еще и наплевал людям в душу.
T-REX2    16.07.2019, 12:36
Оценка:  -2
T-REX2
Там одни бездушные нелюди были
krolikoffnеt    16.07.2019, 12:49
Оценка:  0
krolikoffnеt
Это вам на вашей москве только так кажется.
T-REX2    16.07.2019, 13:07
Оценка:  -2
T-REX2
А ты из вошынгтона херячишь?
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