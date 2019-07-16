У Зеленского требуют от Парубия снова собрать Раду 8 созыва

Офис президента требует от парламента, который уже закончил свою работу, снова собраться и принять ряд законов.

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Команда президента Владимира Зеленского призывает Раду 8 созыва собраться 18 июля на внеочередное заседание и принять законы, которые позволят работать Высшему антикоррупционному суду. Об этом заявил замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка, передает УП.

“В смысле антикоррупционной реформы мы с 2014 года сделали неплохой прогресс. Мы имеем неплохое законодательство, мы имеем институты, которые выжили, несмотря на то, что их два года пытались убить", - отметил он.

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"И у нас есть количество экспертов в сфере антикоррупции, которое существенно выросло с 2014 года. И человеческий капитал - одна из крупнейших побед за последние 5 лет", - сказал Рябошапка.

"Что мы планируем сейчас? Мы планируем уже в четверг созвать внеочередную сессию парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое даст работать эффективно Высшему антикоррупционному суду", - пояснил он.

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Также ОП будет требовать от парламента принять закон о незаконном обогащении. "И будет еще несколько инициатив, которые мы будем требовать принять еще у этого состава парламента", - отметил Рябошапка.

"Очевидно, что у людей в головах уже выборы, но они должны выполнить свой долг до конца - перед страной, перед нами", - призвал он.

"Чего мы хотим от нового парламента? Мы хотим пересмотреть законодательство, касающееся предотвращения коррупции, новый закон, касающийся деклараций, в частности, коррупции в политическом секторе. Новый парламент должен принять эти законы", - добавил Рябошапка.

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"Мы хотим посмотреть Уголовное процессуальное законодательства. Было принято много поправок в УПК, в том числе так называемые “правки Лозового“, которые очень препятствуют эффективному осуществлению уголовных дел", - пояснил замглавы ОП.

"Кроме того, мы хотим от нового парламента, на самом деле, судебной реформы - настоящей“, - подчеркнул он.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский объявил о начале обновления дипкорпуса Украины и увольнении первых 12 послов.