В супермаркете Запорожья мужчина “вызывал духов”

Камера зафиксировала странное поведение мужчины.

В одном из супермаркетов Запорожья камера зафиксировала странное поведение мужчины в алкогольному отделе. Видео опубликовали в паблике onenewszp.

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На видео видно, что мужчина пришел в алкогольный отдел, стал между стеллажами с алкоголем и начал петь непонятные мантры, покачиваясь при этом. Мужчина активно жестикулировал, запугивая других посетителей супермаркета.

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По всей видимости, перед походом в супермаркет этот житель Запорожья уже изрядно побаловался спиртным.

Автор видео пишет, что мужчина, видимо, решил вызвать духов среди алкогольного отдела.

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