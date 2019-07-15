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В супермаркете Запорожья мужчина “вызывал духов”

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Камера зафиксировала странное поведение мужчины.
Мужчина "вызывал духов" в Запорожье
Мужчина "вызывал духов" в Запорожье
Скриншот

В одном из супермаркетов Запорожья камера зафиксировала странное поведение мужчины в алкогольному отделе. Видео опубликовали в паблике onenewszp.

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На видео видно, что мужчина пришел в алкогольный отдел, стал между стеллажами с алкоголем и начал петь непонятные мантры, покачиваясь при этом. Мужчина активно жестикулировал, запугивая других посетителей супермаркета.

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По всей видимости, перед походом в супермаркет этот житель Запорожья уже изрядно побаловался спиртным. 

Автор видео пишет, что мужчина, видимо, решил вызвать духов среди алкогольного отдела.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АТБ 5 горбольница Кто вызывает духов😂😂😂😂

Допис, поширений користувачем @ onenewszp

Напомним, в Греции ищут жителей на "райский остров". На Андикитире постоянно проживает 24 человека. Остров занимает 20 квадратных километров и расположен в Ионической море. 

 

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Теги: видео, Запорожье, духи, мужчина
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