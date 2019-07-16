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В июне Зеленский заработал вдвое больше, чем в мае

Комментариев: 2
В июне президент заработал в два раза больше, чем в мае.
Известна зарплата Зеленского
Известна зарплата Зеленского
facebook.com/zelenskiy95

В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заработал 28 тысяч гривен. Об этом передает УНН, ссылаясь на ответ Государственного управления делами.

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Предварительной известно, что в мае Зеленский заработал 12 727,27 гривны. Премий и дополнительных выплат президенту за последние два месяца работы на посту не установлено.

Также в ДУСе сообщили, что Владимир Зеленский заплатил налоговой в мае - 2 481,82 гривны, в июне - 5 460,00 грн.

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К слову, инаугурация президента состоялась 20 мая 2018 года. Именно поэтому сумма оклада Зеленского в мае и июне отличается более чем в два раза.

Напомним, стала известна первая зарплата Баканова в СБУ. Временно исполняющий обязанности главы СБУ за первый месяц лета заработал почти 55 тысяч гривен.

 

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Теги: зарплата, Зеленский, президент, оклад
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Комментариев (2)
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Lyonya-Space    16.07.2019, 13:05
Оценка:  +5
Lyonya-Space
А в чём новость то?
БМ опять свои кокосы шлифует, по принципу собаки-бездельника?
ВосставшийИзБана    16.07.2019, 13:25
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Шлифует артиклю.
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