Суд в Амстердаме запросил новую информацию о скифском золоте

Окончательное решение придется ждать еще 6-9 месяцев.

Скифское золото пока никому не передали EPA/UPG

Читай также: Суд Амстердама перенес дату решения по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу “скифского золота“. Об этом говорится на сайте Rechtspraak.nl, пишет РБК-Украина.

Суд предоставил два месяца для предоставления запрашиваемой информации. Затем суд рассмотрит дело дальше. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев.

“Суд в любом случае желает большей ясности относительно предполагаемого права собственности и предполагаемого права оперативного управления в соответствии с законодательством Украины!, - говорится в решении.

Читай также: Названа дата решения суда Амстердама по скифскому золоту

Кроме того, суд требует точно описать сферу действия решения министра культуры Украины от 13 мая 2014 года о том, что управление сокровищами Крыма передано Национальному музею истории Украины“, - говорится в сообщении. Золото продолжает оставаться в музее Алларда Пирсона.

Напомним, ожидалось, что сегодня станет известно решение Амстердама по скифскому золоту.