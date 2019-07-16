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Суд в Амстердаме запросил новую информацию о скифском золоте

Комментариев: 4
Окончательное решение придется ждать еще 6-9 месяцев.
Скифское золото пока никому не передали
Скифское золото пока никому не передали
EPA/UPG

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Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу “скифского золота“. Об этом говорится на сайте Rechtspraak.nl, пишет РБК-Украина.

Суд предоставил два месяца для предоставления запрашиваемой информации. Затем суд рассмотрит дело дальше. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев.

“Суд в любом случае желает большей ясности относительно предполагаемого права собственности и предполагаемого права оперативного управления в соответствии с законодательством Украины!, - говорится в решении.

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Кроме того, суд требует точно описать сферу действия решения министра культуры Украины от 13 мая 2014 года о том, что управление сокровищами Крыма передано Национальному музею истории Украины“, - говорится в сообщении. Золото продолжает оставаться в музее Алларда Пирсона.

Напомним, ожидалось, что сегодня станет известно решение Амстердама по скифскому золоту.

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Теги: скифское золото, Амстердам, суд, Украина, Крым
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Комментариев (4)
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ВосставшийИзБана    16.07.2019, 14:00
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"придется ждать еще 6-9 месяцев"

Вот интересно, если бы врачи или инженеры так принимали решения. Я уже молчу про пожарных.
Операторська    16.07.2019, 13:40
Оценка:  +2
Операторська
от це візьми і дай комусь покористуватись - зажучать і не скривляться ...
WTF2wtf    16.07.2019, 13:28
Оценка:  +2
WTF2wtf
"в соответствии с законодательством Украины" ... российские оккупанты тут никаким боком с их хотелками
T-REX2    16.07.2019, 13:24
Оценка:  -2
T-REX2
100% себе хотят оставить
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