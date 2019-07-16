Снизить цену электроэнергии для промышленности можно, просмотрев энергобаланс, - первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам ЖКХ

Снижение цены электроэнергии для промышленности произойдет после того, как НКРЕКП уменьшит тариф "Укрэнерго".

Снижение цены электроэнергии для промышленности произойдет после того, как НКРЕКП уменьшит тариф “Укрэнерго“ на передачу электроэнергии, откорректировав энергобаланс. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Андриевский.

“С июля состоялось резкий рост тарифа на передачу электрической энергии (тариф НЭК “Укрэнерго“ - ред.). Фактически вместо 6 копеек, которые были в декабрьском решении регулятора, мы сейчас имеем 30-34 копейки“, - отметил он.

“Значительное увеличение произошло за счет того, что было перенесено фактически дотацию на поддержку возобновляемой энергетики в тариф на передачу, повлекшее его роста. В связи с этим обращаемся к регулятору с предложением пересмотреть баланс (энергобаланс Украины - ред.) Для определения реальной цены закупки ВИЭ во втором полугодии, и по результату провести корректировку тарифа на передачу“, - заявил Андриевский.



Напомним, новый рынок электроэнергии заработал 1 июля, согласно принятому в 2017 году Верховной Радой Закона Украины “О рынке электрической энергии“. Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок “на сутки вперед“, внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

12 июля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЕКП) приняла решение о снижении с 1 августа тарифа госкомпании “Укрэнерго“ на передачу электроэнергии на 10% - с 347,43 грн/МВт-час до 312, 14 грн/МВт-час.

Просмотр Энергетического баланса в направлении актуализации объема производства электроэнергии из возобновляемых источников позволит снизить тариф “Укрэнерго“ до 230 грн/ МВт-час.

Снижение тарифов “Укрэнерго“ является ключевым методом снижения цены на электроэнергию для промышленных предприятий Украины.