Опубликовано видео, как парень после двойного покушения сбежал в Ирпене
После покушения парня задержали, он покончил с собой в местном отделении полиции.
Опубликовано видео побега парня после двойного покушения в Ирпене. Видеокамеры зафиксировали момент, как мужчина выстрели сзади в затылки паре.
Об этом сообщает ТСН.
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Известно, что компания шла вместе. 19-летний парень отстал от пары и несколько раз выстрелил им в затылки. Потом он сбежал.
Стрелка поймали в 12 километрах от места преступления. В участке мужчина освободился от наручников, выхватил собственный пистолет и застрелился.
Ранее сообщалось о том, что под Киевом парень расстрелял экс-девушку с ее новым парнем и застрелился в отделении полиции.
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