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В ОП надеются на возвращение моряков в “ближайшее время”

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Представитель Офиса президента сделали заявление касательно украинских моряков.
У Зеленского ждут возвращения моряков
У Зеленского ждут возвращения моряков
facebook.com/president.gov.ua

Заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что они ждут возвращения пленных украинских моряков с российского плена в “ближайшее время”. Об этом он сообщил на сегодняшнем брифинге, передает Главком.

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Пристайко отметил, что украинская переговорная делегация действует очень профессионально. Это значит, освобождение моряков вполне реальное.

Я надеюсь, что вскоре моряки будут освобождены. Не могу вам рассказывать детали переговоров, но поверьте - с нашей переговорной командой мы постоянно в контакте и осознаем, каковы шансы вернуть наших ребят назад в ближайшее время, - отметил Пристайко.

Он также акцентировал внимание на том, что Россия до сих пор не исполнила решение Трибунала по морскому праву.

В России был отличный шанс это сделать и тем самым сохранить лицо. Из истории мы помним, что это не первый случай, когда РФ не выполняла решение Трибунала демонстративно, а затем выполняла их - так же демонстративно, - добавил представитель ОП.

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Напомним, Зеленский раскрыл тайну своих браслетов. Президент планирует носить браслеты с именами находящихся в плену в РФ моряков до их возвращения в Украину.

 

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Теги: моряки, пленные, Пристайко, ОП
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