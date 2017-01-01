Москалькова и Денисова вместе попросят Путина и Зеленского о помиловании

Омбудсмены призовут двух президентов помиловать ряд осужденных.

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Уполномоченные по правам человека в Украине и России намерены обратиться к президентам двух стран с просьбой о помиловании ряда осужденных. Об этом они заявили в ходе совместной пресс-конференции, передает “112“ со ссылкой на “Интерфакс“.

“Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов - некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и какими-то другими методами, чтобы они были освобождены“, - сказала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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Ранее сегодня советники лидеров стран “нормандской четверки“ (Украина, Германия, Франция, Россия) договорились об обмене пленными в течение месяца.

Напомним, ранее в Офисе президента выразили надежду на возвращение украинских моряков в ближайшее время.

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