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СБУ не видит вмешательств РФ в выборы Рады

Комментариев: 4
В спецслужбе заверили, что хорошо подготовились на случай подобных атак.
Вмешательства РФ в выборы пока не заметили
Вмешательства РФ в выборы пока не заметили
EPA/UPG

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И.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что пока вмешательства России в парламентские выборы в Украине не зафиксировано. Об этом пишет Украинская правда.

Так он отметил на вопросы СМИ, фиксирует ли СБУ вмешательство России в украинские выборы в Раду.

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“По состоянию на сейчас нет. Но мы очень хорошо готовились и, если такие атаки и будут, мы сможем противостоять“, - заверил Баканов.

Напомним, ранее Верховный суд подтвердил, что ЦИК была права в отношении Анатолия Шария.

 

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Теги: СБУ, выборы, Рада, Баканов, РФ, вмешательство
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Комментариев (4)
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Boxerogos    16.07.2019, 17:57
Оценка:  +1
Boxerogos
А где хрюкание наших"патриотов"по поводу того что Путин купил СБУ...
VSHIVANKA    16.07.2019, 17:42
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ДА ЛАДНО !!!
РАЗРЫВ ШАБЛОНОВ , ИЛИ НАМЕК НА ТО , ЧТО ЭСБУШКА ГОРАЗДО КРУЧЕ ХОЗЯЙСКОГО ФБР ?!
ТИПА МЫ СМОГЛИ , А ОНИ НЕТ ? ))))
Lyonya-Space    16.07.2019, 17:46
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Про гнилые расейские избушки, рассказывай на ватных сайтах!
И ещё: обсыпься дустом вшивая!
Lyonya-Space    16.07.2019, 17:47
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Или выпей керосин!
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