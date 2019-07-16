СБУ не видит вмешательств РФ в выборы Рады
Читай также: СБУ не пустила Савченко агитировать в ОРДЛО
И.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что пока вмешательства России в парламентские выборы в Украине не зафиксировано. Об этом пишет Украинская правда.
Так он отметил на вопросы СМИ, фиксирует ли СБУ вмешательство России в украинские выборы в Раду.
Читай также: Тука: СБУ нужно отправить под следствие, если она отпустит Савченко к оккупантам
“По состоянию на сейчас нет. Но мы очень хорошо готовились и, если такие атаки и будут, мы сможем противостоять“, - заверил Баканов.
Напомним, ранее Верховный суд подтвердил, что ЦИК была права в отношении Анатолия Шария.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
РАЗРЫВ ШАБЛОНОВ , ИЛИ НАМЕК НА ТО , ЧТО ЭСБУШКА ГОРАЗДО КРУЧЕ ХОЗЯЙСКОГО ФБР ?!
ТИПА МЫ СМОГЛИ , А ОНИ НЕТ ? ))))
И ещё: обсыпься дустом вшивая!