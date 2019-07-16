СБУ не видит вмешательств РФ в выборы Рады

В спецслужбе заверили, что хорошо подготовились на случай подобных атак.

Вмешательства РФ в выборы пока не заметили EPA/UPG

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И.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что пока вмешательства России в парламентские выборы в Украине не зафиксировано. Об этом пишет Украинская правда.

Так он отметил на вопросы СМИ, фиксирует ли СБУ вмешательство России в украинские выборы в Раду.

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“По состоянию на сейчас нет. Но мы очень хорошо готовились и, если такие атаки и будут, мы сможем противостоять“, - заверил Баканов.

Напомним, ранее Верховный суд подтвердил, что ЦИК была права в отношении Анатолия Шария.