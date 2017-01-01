КСУ признал конституционным закон об образовании

По решению суда, нормы закона н нарушают право на обучение на родном языке.

Гриневич заверила, что ее источникам можно доверять Facebook Лилии Гриневич

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Конституционный Суд признал конституционным закон “Об образовании“. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр науки и образования Лилия Гриневич.

Министр добавила, что информацию ей сообщили надежные источники, “которым можно доверять“.

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Новая редакция закона “Об образовании“ вступила в силу 28 сентября 2017 года. Авторы жалобы в КСУ считали, что нормы закона ограничивают права и свободы представителей нацменьшинств на обучение на родном языке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу языковой закон.