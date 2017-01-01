КСУ признал конституционным закон об образовании
По решению суда, нормы закона н нарушают право на обучение на родном языке.
Читай также: МОН утвердило 100 стандартов высшего образования
Конституционный Суд признал конституционным закон “Об образовании“. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр науки и образования Лилия Гриневич.
Министр добавила, что информацию ей сообщили надежные источники, “которым можно доверять“.
Читай также: В Украине появился образовательный омбудсмен
Новая редакция закона “Об образовании“ вступила в силу 28 сентября 2017 года. Авторы жалобы в КСУ считали, что нормы закона ограничивают права и свободы представителей нацменьшинств на обучение на родном языке.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу языковой закон.