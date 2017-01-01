Зеленский поручил "отключить" госрегистраторов

В ближайшее время появится указ главы государства по борьбе с рейдерством в сфере регистрации.

Президент Владимир Зеленский во время визита в село Путровка Киевской области во вторник, 16 июля, поручил Минюсту "отключить" всех госрегистраторов от госреестра из-за проблем с рейдерством. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщается, в село он приехал из-за информации о незаконной деятельности местного коммунального регистратора. "Как выяснилось, в помещении, где по документам находится коммунальный регистратор, на самом деле - дом культуры", - говорится в сообщении.

В ходе визита Зеленский предложил первому замминистра юстиции Елене Сукмановой уже сегодня заблокировать для коммунальных регистраторов возможность осуществлять операции - до наведения порядка в этой сфере.

"В Украине в среднем 2-3 раза в день незаконно меняют владельца. Мы можем обновить состав антирейдерской комиссии Минюста. Можем до момента наведения порядка отключить всех регистраторов, которые создают сейчас риски рейдерства. Отключите", - сказал президент.

Со своей стороны руководитель Офиса президента Андрей Богдан отметил, что в ближайшее время появится указ главы государства по борьбе с рейдерством в сфере регистрации.

На это представитель Минюста сообщила, что эта проблема не нова и пока в ручном режиме производится отключение недобросовестных регистраторов.

"У нас сегодня по стране было зарегистрировано 277 коммунальных предприятий. Для 169 из них Минюст уже отменил аккредитации. Если что-то произошло - мы реагируем на жалобы, блокируем регистраторов. На сайте Министерства юстиции открытый перечень всех заблокированных регистраторов. Почти 70% - это регистраторы коммунальных предприятий", - сообщила Сукманова.

Как сообщалось, сегодня Зеленский на встрече с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой Зеленский заявил, что Украина должна претендовать на проведение Олимпийских игр

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