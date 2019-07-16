Москаля наградят высшим орденом Венгрии

Бывшего главу Закарпатской облгосадминистрации наградят командорским крестом Венгрии.

Бывшего губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля наградят государственной наградой Венгрии - командорским крестом. Об этом во вторник, 16 июля, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Берегово, пишет Укринформ

"Во время ближайшего национального праздника в Венгрии господин Москаль будет награжден командорским крестом. Это высшая государственная награда Венгрии за гражданские заслуги перед государством. Мы очень ценим деятельность господина Москаля за время его руководства Закарпатьем, он сделал много для развития этого региона, он строил дружбу между венграми и украинцами", - сказал Сийярто.

При этом он отметил, что вручение такой награды в Венгрии иностранным политикам не является чем-то особенным.

"Мы часто награждали политиков из соседних стран такими наградами", - сказал Сиярто и добавил, что, по его мнению, это станет поводом для гордости в Украине.

Как сообщалось, в ходе визита на Закарпатье Сийярто напомнил, что Будапешт снимет вето на переговоры Украины с НАТО , если Киев вернет закарпатским венграм "право на обучение на родном языке".

Комментируя предупреждение МИД Украины венгерский министр заявил, что не видит вмешательство в украинские выборы во встрече с представителями венгерских общин региона.

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