Баканов заявил, что Зеленский не звонил по поводу "черта" из Борисполя

Президент не обращался к и.о. главы СБУ после скандала с секретарем Бориспольского горсовета.

Президент Владимир Зеленский не звонил главе СБУ Ивану Баканову по поводу секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Об этом Баканов сообщил во вторник, 16 июля, на брифинге, сообщает Liga.net.

Баканов не сразу понял, о ком идет речь, поэтому журналисты напомнили ему, что Годунок - это "тот самый мужчина, которого президент назвал "тот черт" в Борисполе" и обещал позвонить главе СБУ, чтобы решить вопрос.

"А каким образом?" - поинтересовался Баканов.

Такого звонка от президента Баканов так и не припомнил: "Нет, такого звонка не было".

Как сообщалось, Зеленский выгнал со встречи чиновника за "разбой". Президента возмутила информация о том, что у начавшего спорить секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка есть судимость по статье о разбое.

Зеленский о чиновнике из Борисполя: Позвоню Баканову по поводу этого черта

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