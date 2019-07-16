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Посла Италии вызвали в МИД из-за дела Маркива

Комментариев: 2
Посол Италии отказался комментировать приговор Маркиву до официальной публикации уже принятого решения суда.
Давиде Ла Чечилия и Егор Божок
Давиде Ла Чечилия и Егор Божок
mfa.gov.ua

Временный глава МИД Егор Божок во вторник, 16 июля, провел встречу с послом Италии Давиде Ла Чечилия, на которой обсудили дело украинского нацгвардейца Виталия Маркива, приговоренного итальянским судом к 24 годам тюрьмы, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи Божок заявил, что Украина рассчитывает на беспристрастное расследование обстоятельств гибели итальянского фотографа Андреа Рокелли. Он подчеркнул, что МИД полностью поддерживает позицию МВД Украины по несправедливому решению итальянского суда.

И.о. министра назвал обвинения Маркива несправедливым и подчеркнул, что дело находится на личном контроле президента Украины.

Божок отметил, что Украина рассчитывает на то, что итальянская сторона сосредоточится на всестороннем и непредвзятом расследовании обстоятельств гибели Рокелли, в частности, в рамках будущего апелляционного производства.

"Еще раз подчеркивалось, что Украина готова предоставить Италии необходимую правовую помощь с целью доведения безосновательности обвинений, выдвинутых против Виталия Маркива", - сообщили в МИД.

Посол Италии, в свою очередь, отметил, что до официальной публикации уже принятого решения суда не может комментировать это дело, поскольку судебная власть в Италии является независимой.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что решение суда будет обжаловано, а президент Владимир Зеленский поручил ГПУ и МИД срочно заняться возвращением нацгвардейца в Украину.

 

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Теги: Украина, Италия, МИД Украины, суд, приговор, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Woodbrother    16.07.2019, 19:15
Оценка:  0
Woodbrother
Посол италии очень на террориста похож. Надо бы с ним разобраться и посадить лет на 80 , не менее. И пусть еще какой нибудь многомиллионный штраф выплатит.
nelci    16.07.2019, 21:58
Оценка:  0
nelci
Именно это и призывает делать твой хозяин Ярош!
И тогда, ЕС будет закрыта для нас лет на 100, тогда проще проситься в лигу Африканских или, на худой конец латино-американских стран.
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