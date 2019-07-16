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Зеленский не знает, как остановить войну, – эксперт

Комментариев: 63
Зеленский не знает, как остановить войну, – эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский понятия не имеет, как остановить войну и вернуть мир в Украину. На этом акцентировал внимание политолог Глеб Ляшенко в своей публикации на Facebook.

Об этом сообщают Украинские Новости.

“Владимир Зеленский блестяще говорит заученный текст. Но беда в том, что это – единственное, что он умеет делать блестяще. К большому несчастью всей страны, президент Зеленский понятия не имеет, как остановить войну и вернуть мир в Украину. А это для людей – проблема первой важности. Создаётся стойкое впечатление, что весь максимум Зеленский выдавил из себя во время памятных видеообращений к Порошенко накануне президентских выборов. Наверное, и сейчас Зеленскому хотелось бы записать видеообращение к Путину и поставить твёрдый ультиматум? Быть может, он это и сделает через пару дней. Но, боюсь, это просто рассмешит Путина“, – предположил эксперт.

Он отметил, что на фоне других политиков, пытающихся решить проблему мира, Владимир Зеленский выглядит беспомощным.

“Пока одни политики делают вид, что настроены на мирные переговоры, а другие этими переговорами реально занимаются, Зеленский лишь бессильно разводит руками, отправляясь то в серую зону Донбасса, то в Европу, бесконечно красуясь перед камерами. Толку от этих телодвижений – ноль. У Зеленского нет опыта, нет дипломатической грамотности, нет мотивации для установления мира. А ещё нет реального влияния и сколь-нибудь значимого авторитета, чтобы заручиться поддержкой западных партнёров“, – подчеркнул политолог.

По его убеждению, с момента инаугурации Зеленского в Украине ничего не изменилось в лучшую сторону.

“Мира нет. Понимания, когда он наступит, тоже нет. Хорошо, что удалось вернуть несколько пленных, но произошло это не благодаря президенту, а вопреки воле Зеленского. Какой можно сделать вывод? Зеленский не только не знает, как остановить войну, но и не желает узнать и что-либо кардинально поменять. Плывёт по течению и даже не задумывается, какой будет Украина завтра“, – резюмировал Глеб Ляшенко.

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Комментариев (63)
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nelci    16.07.2019, 22:05
Оценка:  -1
nelci
Если не знаешь, что делать, поступай по Закону, т.е. выполняй Минский договор!
Michael2811    16.07.2019, 21:36
Оценка:  -2
Michael2811
А зачем останавливать??? Воюйте.... сами себя сожрёте... Кричите СУГС и стрыбок выше. ещё годик-два...и пипец.
ПАТРИОТ    16.07.2019, 21:39
Оценка:  -1
ПАТРИОТ
К сожалению, Вы правы.
Но хотелось бы, чтобы как бы так бы бандеровцы передохли, а Украина и нормальные украинцы тут жили, процветали, богатели, плодились и размножались на зависть "патриотам" сбежавшим в Канаду, США или Израиль!
Letohradek    16.07.2019, 21:41
Оценка:  0
Letohradek
Каких годик два? Разве Украина еще есть, не развалилась? )))) Лошара запоребриковая, выпей яду!
ПАТРИОТ    16.07.2019, 21:51
Оценка:  -2
ПАТРИОТ
Если такие как ты не передохнут, то 100% развалится. К сожалению... наверное...
Michael2811    16.07.2019, 21:55
Оценка:  -1
Michael2811
привык к ,,Джон волкер,, Черный...хоть и красный хорош.
Michael2811    16.07.2019, 21:59
Оценка:  0
Michael2811
Ты считаешь что ещё есть Украина???? так почему вам даже сало поляки не продают?????
ПАТРИОТ    16.07.2019, 22:02
Оценка:  -1
ПАТРИОТ
Michael, не преувеличивай.
Какой дурак что-то не будет продавать в наше время?
Другое дело, что на польское сало у украинцев уже денег нет, а евреи в вышиванках, которые притворяются украинцами, сало не особо едят.
Шоколад, не Рошен, конечно, коньяк за 99 980 гривен в Новусе, это да, а сало...
Michael2811    16.07.2019, 22:02
Оценка:  -1
Michael2811
По любому-это агония.
ПАТРИОТ    16.07.2019, 22:04
Оценка:  0
ПАТРИОТ
Типун тебе на язык! Будем надеяться, что враги Украины - бандеровцы передохнут, а нормальные украинцы, добрые, веселые, гостеприимные будут жить поживать и добра наживать!
COZEL    16.07.2019, 21:14
Оценка:  0
COZEL
РЕБЯТА ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПАРТИЮ ШАРИЯ, НУЖНА ЖЕСТКАЯ РАДА , НА НЕ ССУ-ЧЕННАЯ
Letohradek    16.07.2019, 20:53
Оценка:  -8
Letohradek
В предвыборную, он знал, щас не знает ... Кто выбрал этого тупаря - президентом?
Boxerogos    16.07.2019, 21:00
Оценка:  +2
Boxerogos
Бабушка Виолетта,у тебя похоже старческий маразм прогрессирует всё круче.Почитай результаты выборов,посмотри на цифры за своего бухого свинорыла Педю Пидоpoшенко и посмотри цифры за Зе.Если,конечно ты ещё в состоянии смотреть,пока в сиську не набухалась снова.)))))))))))))
COZEL    16.07.2019, 21:12
Оценка:  +1
COZEL
Я И НЕ ЖАЛЕЮ, А В РАДУ БУДУ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ШАРИЯ, НАДО ЧТОБЫ В РАДЕ БЫЛА АНТИВОЕННАЯ КОАЛИЦИЯ, ЧТО БЫ НЕ БЫЛО ИДИОТОВ В РАДЕ И ЗА МЕДВЕЧУКА, Я, СУ-КА, ШОБ ПОТРОХОМ И НЕ ВОНЯЛО И ЕГО ОТРЕБЬЕМ
Letohradek    16.07.2019, 21:20
Оценка:  -2
Letohradek
Ты су-ка, в течении года тебе подобный мусор выметем из Украины, что бы не вонял!
Вспышка_Справа    16.07.2019, 20:45
Оценка:  +1
Вспышка_Справа
А вот Порошенко знал, как остановить войну! Но не останавливал, потому что не выгодно ему было останавливать её, ведь с каждого бронежилета, даже бракованного, БТРа, автомата, литра диз.топлива или сухого пайка, ему в его офшоры не копеечка капала, а текла полноценная денежная река! С каждого!
shk67    16.07.2019, 20:43
Оценка:  -4
shk67
Да все знают! Грохнуть ПУЙЛО!
Вспышка_Справа    16.07.2019, 20:46
Оценка:  0
Вспышка_Справа
Езжайте! Я вас благославляю! Прямо сейчас езжайте в Москву и грохните пуйла!
Почему сидите на месте?
Как говорил Зеленский: "Хероям страшно"?
Вспышка_Справа    16.07.2019, 21:04
Оценка:  -1
Вспышка_Справа
Йобаный Letohradek минусит, не хочет смерти пуйла! Ему тогда зарплату из министерства пропаганды, тьфу, простите, министерства информационной политики, перестанут платить! А это тысяч 7-8 гривен!
COZEL    16.07.2019, 21:05
Оценка:  0
COZEL
А СМЫСЛ, НАШЕ ДЕР-ЬМО КАК БЫЛО ТАК И ОСТАНЕТСЯ)))))
Ira0955    16.07.2019, 20:14
Оценка:  -5
Ira0955
Козел(COZEL) старый пядарас
Отсосавший много раз
Очень Пукина любил
Потому, что он дибил!))
Ira0955    16.07.2019, 20:17
Оценка:  -4
Ira0955
Boxerogos и Козел
Заползли сосать под стол
Оба ватные пядрилы
Родом с Нижнего Тагила!))
Ira0955    16.07.2019, 20:19
Оценка:  -4
Ira0955
Уззкий мир они спасают
В жyпу болт себе вставляют
А потом весь день пердят
Стекломоя так хотят!))
COZEL    16.07.2019, 20:40
Оценка:  +2
COZEL
ИРОЧК, ВЛАЖНАЯ ДЫРОЧКА,ТЫ ЧУДЕСНА ПИШИ ДАЛЬШЕ)))
А ЭТО ИНТЕРЕСНО
https://rusvesna.su/news/156 3183899
Вспышка_Справа    16.07.2019, 21:04
Оценка:  0
Вспышка_Справа
Эта "ирочка" - мужик-извращенец.
Boxerogos    16.07.2019, 20:05
Оценка:  +1
Boxerogos
Конструктивная критика.Но посмотрим что будет после выборов.А будет очень интересно!Поэтому,"Не переключайтесь"!)))))))))))) ))))))
Ira0955    16.07.2019, 20:09
Оценка:  -3
Ira0955
BoxerogosA родил
В жoпy йобанный дибил
Так сосал, что залетел
Хоть детей и не хотел))
Ira0955    16.07.2019, 20:10
Оценка:  -4
Ira0955
BoxerogosA родил
В жопy йобаный дибил
Его мамку Вовкай звали
Хором в рот всегда давали)))
Boxerogos    16.07.2019, 20:18
Оценка:  0
Boxerogos
Пидopoк в женском,я конечно понимаю что клиенты твоей матери,пока сидели в очереди,рассказывали тебе подобные стишки для детей-даунов,но эти стишки устарели вместе с твоим петушином мозгом ещё при Союзе.))))))))))))))))
Ira0955    16.07.2019, 20:24
Оценка:  -3
Ira0955
Boxerogos пядарас
Он сосал что тысяч раз!!!
В лаптях ходит круглый год
Ватапукинский урод!)))
Boxerogos    16.07.2019, 20:41
Оценка:  +1
Boxerogos
Пидopок в женском,ну этот стишок для олигофренов тебе рассказал 78-й клиент твоей матери,пока 74,75,76 и 77 клиенты её"жарили"во все дыры.А что тебе рассказал её 79-й клиент за день?))))))))))))))
ira0957    16.07.2019, 20:00
Оценка:  -3
ira0957
На Украине журналиста выгнали с пляжа с криками «мы тут все за Россию»
В курортном городе Бердянске (Запорожская область) журналиста из Киева Вячеслава Гармаша прогнали с пляжа вместе с семьей за разговор на родном языке. Охранник зоны отдыха, услышав украинскую речь, заявил корреспонденту,
ira0957    16.07.2019, 20:01
Оценка:  -3
ira0957
что «тут все за Россию», и вывел его с территории.

Конфликт произошел после того, как семья Гармаша попыталась пройти через пляж, принадлежащий частному отелю, пишет издание «Новости Бердянска». Журналист обратился к охраннику территории на украинском языке и спросил, можно ли его семье пройти.
ira0957    16.07.2019, 20:01
Оценка:  -2
ira0957
. Работник отеля нецензурно ответил Гармашу и заявил: «Мы тут все за Россию».

В ответ Гармаш напомнил охраннику, что, согласно законам Украины, территория в 50 метров от воды является общественной, и он имеет право по ней пройти. Мужчина проигнорировал аргумент и сказал, что не подчиняется
ira0957    16.07.2019, 20:01
Оценка:  -2
ira0957
«дебильным украинским законам». На угрозу супруги журналиста вызвать полицию охранник ответил, что женщина сама отправится за решетку, потому что правоохранители «тоже за Россию».
Ira0955    16.07.2019, 20:06
Оценка:  -5
Ira0955
педик ватожопый ПНХ
ira0957    16.07.2019, 19:52
Оценка:  -1
ira0957
В Раде предложили отменить закон о государственном языке
16 июль 2019 17:11

Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу. Об этом сообщается на сайте
ira0957    16.07.2019, 19:52
Оценка:  +1
ira0957
украинского парламента.

Инициаторами предложения стали Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев.

В сообщении, размещенном на сайте партии, говорится, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" приняли с грубыми нарушениями.
ira0957    16.07.2019, 19:53
Оценка:  +1
ira0957
Украинские депутаты подчеркнули, что не допустят разжигания в стране языковой войны. Они выступили за "свободное развитие русского языка и доступ к образованию на родных языках национальных меньшинств".
Ira0955    16.07.2019, 20:06
Оценка:  -3
Ira0955
Пядарас ватный ПНХ!))))
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