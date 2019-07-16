Зеленский не знает, как остановить войну, – эксперт
Президент Украины Владимир Зеленский понятия не имеет, как остановить войну и вернуть мир в Украину. На этом акцентировал внимание политолог Глеб Ляшенко в своей публикации на Facebook.
Об этом сообщают Украинские Новости.
“Владимир Зеленский блестяще говорит заученный текст. Но беда в том, что это – единственное, что он умеет делать блестяще. К большому несчастью всей страны, президент Зеленский понятия не имеет, как остановить войну и вернуть мир в Украину. А это для людей – проблема первой важности. Создаётся стойкое впечатление, что весь максимум Зеленский выдавил из себя во время памятных видеообращений к Порошенко накануне президентских выборов. Наверное, и сейчас Зеленскому хотелось бы записать видеообращение к Путину и поставить твёрдый ультиматум? Быть может, он это и сделает через пару дней. Но, боюсь, это просто рассмешит Путина“, – предположил эксперт.
Он отметил, что на фоне других политиков, пытающихся решить проблему мира, Владимир Зеленский выглядит беспомощным.
“Пока одни политики делают вид, что настроены на мирные переговоры, а другие этими переговорами реально занимаются, Зеленский лишь бессильно разводит руками, отправляясь то в серую зону Донбасса, то в Европу, бесконечно красуясь перед камерами. Толку от этих телодвижений – ноль. У Зеленского нет опыта, нет дипломатической грамотности, нет мотивации для установления мира. А ещё нет реального влияния и сколь-нибудь значимого авторитета, чтобы заручиться поддержкой западных партнёров“, – подчеркнул политолог.
По его убеждению, с момента инаугурации Зеленского в Украине ничего не изменилось в лучшую сторону.
“Мира нет. Понимания, когда он наступит, тоже нет. Хорошо, что удалось вернуть несколько пленных, но произошло это не благодаря президенту, а вопреки воле Зеленского. Какой можно сделать вывод? Зеленский не только не знает, как остановить войну, но и не желает узнать и что-либо кардинально поменять. Плывёт по течению и даже не задумывается, какой будет Украина завтра“, – резюмировал Глеб Ляшенко.
Но хотелось бы, чтобы как бы так бы бандеровцы передохли, а Украина и нормальные украинцы тут жили, процветали, богатели, плодились и размножались на зависть "патриотам" сбежавшим в Канаду, США или Израиль!
Какой дурак что-то не будет продавать в наше время?
Другое дело, что на польское сало у украинцев уже денег нет, а евреи в вышиванках, которые притворяются украинцами, сало не особо едят.
Шоколад, не Рошен, конечно, коньяк за 99 980 гривен в Новусе, это да, а сало...
Почему сидите на месте?
Как говорил Зеленский: "Хероям страшно"?
Отсосавший много раз
Очень Пукина любил
Потому, что он дибил!))
Заползли сосать под стол
Оба ватные пядрилы
Родом с Нижнего Тагила!))
В жyпу болт себе вставляют
А потом весь день пердят
Стекломоя так хотят!))
А ЭТО ИНТЕРЕСНО
https://rusvesna.su/news/156 3183899
В жoпy йобанный дибил
Так сосал, что залетел
Хоть детей и не хотел))
В жопy йобаный дибил
Его мамку Вовкай звали
Хором в рот всегда давали)))
Он сосал что тысяч раз!!!
В лаптях ходит круглый год
Ватапукинский урод!)))
В курортном городе Бердянске (Запорожская область) журналиста из Киева Вячеслава Гармаша прогнали с пляжа вместе с семьей за разговор на родном языке. Охранник зоны отдыха, услышав украинскую речь, заявил корреспонденту,
Конфликт произошел после того, как семья Гармаша попыталась пройти через пляж, принадлежащий частному отелю, пишет издание «Новости Бердянска». Журналист обратился к охраннику территории на украинском языке и спросил, можно ли его семье пройти.
В ответ Гармаш напомнил охраннику, что, согласно законам Украины, территория в 50 метров от воды является общественной, и он имеет право по ней пройти. Мужчина проигнорировал аргумент и сказал, что не подчиняется
16 июль 2019 17:11
Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу. Об этом сообщается на сайте
Инициаторами предложения стали Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев.
В сообщении, размещенном на сайте партии, говорится, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" приняли с грубыми нарушениями.