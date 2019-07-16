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Суицид в отделе полиции под Киевом: новые подробности

Комментариев: 1
ГБР расследует служебную халатность полицейских ирпенского отделения, где застрелился парень. Правоохранители не изъяли должным образом оружие у самоубийцы.
Житель Киевской области застрелился в отделении полиции
Житель Киевской области застрелился в отделении полиции
facebook.com/pol.kyivregion

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении сотрудников полицейского участка в городе Ирпень Киевской области, где застрелился парень. Дело открыто по статье "служебная халатность", сообщили в пресс-службе ГБР.

"Важно: оружие, из которого он стрелял, не было надлежащим образом изъято сотрудниками полиции на месте задержания. Сейчас происходят следственные действия, в том числе осмотр места событий. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи в случае доказательства вины полицейских предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Киевской области застрелился в отделении полиции. В помещении полиции в Ирпене мужчина неизвестным образом освободил одну руку из наручников, выхватил пистолет и начал угрожать им правоохранителям. Позже мужчина с оружием в руках внезапно развернул пистолет к виску и выстрелил себе в голову. 

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Теги: Киевская область, самоубийство, стрельба, полиция, суицид, Ирпень
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
barakuda*777    16.07.2019, 21:21
Оценка:  0
barakuda*777
Гудини прям,но поступок не одобряю.
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