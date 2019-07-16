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Закон о декоммунизации: КСУ обнародовал решение

Комментариев: 20
Большая палата КС признала закон о декоммунизации конституционным. Решение Суда не может быть обжаловано.
КСУ не стал отменять закон о декоммунизации
КСУ не стал отменять закон о декоммунизации
112 Украина

Конституционный суд Украины признал закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" конституционным, соответствующее решение обнародовала пресс-служба суда.

Так, 16 июля 2019 года Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Этим Решением Суд признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" от 9 апреля 2015 № 317-VІІІ с изменениями.

"Выяснив легитимность цели принятия Закона и осуществив его всесторонний анализ, Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что пропаганда коммунистического режима и нацистского режима, публичное использование их символов является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, защита которых является обязанностью всех органов государственной власти, а Закон является конституционным", - говорится в решении.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, парламент Украины 9 апреля 2015 года принял два закона, которые запрещают пропаганду коммунизма и нацизма. В частности, под запред подпадают окружающие украинцев символы времен СССР, от памятников до названий улиц. В тот же день Рада признала ОУН-УПА борцами за независимость

 

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Теги: Конституция, Конституционный суд, Декоммунизация
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (20)
Отсортировать по дате Вниз
Vasya_iz_Ivanovo    16.07.2019, 21:08
Оценка:  -1
Vasya_iz_Ivanovo
Украинцы, Малоросы, гоните Галичан и прочих нацистов з Вильной Украины! А мы вам поможем.
ВыВсеВрети    16.07.2019, 21:13
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
ты придурок вася, ты наговорил на статью!...))))))
COZEL    16.07.2019, 21:23
Оценка:  0
COZEL
НУ И ЧТО, А ЧТО ПЛОХОГО ОН СКАЗАЛ, СОВЕТСКАЯ НЕ ПРОХОДИТ, А НАЦИСКАЯ ПРОХОДИТ, ЗАКОН ОДИН,))
ВыВсеВрети    16.07.2019, 21:55
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
ОН ТЕБЕ ПОТОМ РАССКАЖЕТ!...))))))))
TarasChuprynka    16.07.2019, 20:40
Оценка:  +1
TarasChuprynka
Тут один боксерогос обещал после выборов украинцев вешать на столбах. Типа это будет правосудие, а не репрессии.
COZEL    16.07.2019, 21:33
Оценка:  +1
COZEL
НУ ЭТО ПРОВОКАТОР, ЕСЛИ ТЫ НЕ ДЕБИЛ, ДОЛЖЕН ПОНЯТЬ, РОССИЯНАМ МЫ ДО ЗАДНИЦЫ, У НИ ТЕРИТРИЯ БОЛЬШАЯ И ПРОБЛЕМЫ ТАКИ Е ЖЕ, МНЕ НРАВИТЬСЯ, КОГДА ВСЕ КРИЧАТ РОССИЯ ХОЧЕТ ЗАХВАТИТЬ ВСЕ ЕВРОПУ И УКРАИНУ, А КАРТУ КТО НИБУДЬ ОТКРЫВАЛ И СРАВНИЛ РОССИЮ И ФСЕ ОСТАЛЬНОЕ, НА ХЕ-РА ОНО ЕЙ НАДО С ИХ И НАШИМИ ПРОБЛ
COZEL    16.07.2019, 21:39
Оценка:  0
COZEL
ЕБОМАМИ, А ПРОБЛЕМЫ ВЫ ЗНАЕТЕ, НЕ ТУПЫЕ, ЕЙ ДНР И ЛНР, КАК ЧАМАЙДАН БЕЗ РУЧКИ, МЫ ЖЕ СУ-КИ РАЗВЕРНУЛИ ЭТУ ВОЙНУ, А МОЖНО БЫЛО МИРНО РЕШИТЬ, ТАК НЕТ, ПИНДОСЫ ПОДСРЕКНУЛИ, МОЛ ДАВАЙТЕ, ЕСЛИ КРЫМ ПРОС-РАЛИ, ХОТ СДЕСЬ НЕ ОПЛОШАЙТЕИ ВПЕРЕД , ПОТРОХ ПРОДОВАЛ КАМАЗАМИ ОРУЖИЕ И ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ПУТЕМ,
ira0957    16.07.2019, 20:38
Оценка:  -2
ira0957
Ошибка России в том, что она соседей держала за братьев, а надо было за колонии, как США. Не помогать по-братски, а давать в долг. И, главное, долги не прощать. Вы слышали, чтоб США кому-нибудь долги списал? И я нет.
доброчинець    16.07.2019, 20:51
Оценка:  -1
доброчинець
Россия кому-то что давала? Москва грабила соседние народы как могла. Ошибка в том, что "держала" в повиновении с помощью репрессивной машины КГБ, а нужно было уважать, как суверенные народы.
COZEL    16.07.2019, 21:27
Оценка:  0
COZEL
И ШО ОНА У ТЕБЯ ОГРАБИЛА, ПОВТОРЯЕШЬ ДЕБИЛОВ, А ДУМАТЬ НЕ ХОЧЕШЬ, Я ИЗ СОЮЗА И ФСЕ ПОМНЮ, НЕ ВТЮХИВАЙ ДЕРМО ПРОПОГАНДИСКОЕ, СО ВРЕМЕН ПЛЕШИВОГО((((((((((
COZEL    16.07.2019, 22:02
Оценка:  +1
COZEL
РАСПИШУ, ШРУЩЕВ- УКРАИНЕЦ-РОЖДЕННЫЙ ОТ АВСТРИЙСКОГО СОЛДАТА И УКРАИНСКОЙ ДЕВУШКИ, БРЕЖНЕВ, ЧИСТОКРОВНЫЙ УКРАИНЕЦ, УВАЖАЮ, УКРАИНЕ ЛЕГКО ЖИЛОСЬ, ОСОБЕННО КОГДА БЫЛ ЩЕРБИЦКИЙ ГЕН СЕК УКРАИНЫ И КТО ЕЕ ГРАБИЛ, ЩЕРБИЦКИЙ БЫЛ НАЦИОНОЛИСТ, В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ,ФСЕ ДЛЯ УКРАИНЫ ДЕЛАЛ, И КТО ЕЕ ГРАБИЛ, КОГДА БЫЛА
COZEL    16.07.2019, 22:06
Оценка:  0
COZEL
ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА, ПОВТОРЯЕТЕ ПРОПАГАНДИСТКУЮ ХУ-НЮ НАПИСАННУЮ В ПИНОСТАНЕ, СКУЧНО, ФСЕ ДЛЯ ИДИОТОВ((
ira0957    16.07.2019, 20:37
Оценка:  -2
ira0957
В распаде СССР есть и положительные моменты: вместо навязанных нам с детства образов братских народов, дружелюбных, гостеприимных, честных, трудолюбивых, справедливых, мы увидели их истинные, низменные качества: продажность, лень, трусость, лживость, алчность, подлость.
TarasChuprynka    16.07.2019, 20:43
Оценка:  0
TarasChuprynka
Да уж, они такие все соседи России без исключения. Вот Зимбабве, Южная Корея и Венесуэла - настоящие братья.
COZEL    16.07.2019, 21:42
Оценка:  0
COZEL
ОЙ НЕ ЗВИЗДИ, ОТРЕКУТЬСЯ, УЖЕ ПРОВЕРЕН)))))))))))))))))))))
banderivets1    16.07.2019, 20:29
Оценка:  0
banderivets1
Ну ось і цей суд часом буває мудрим. Тепер залишилось притягнути до відповідальності порушників цього закону.
nelci    16.07.2019, 21:38
Оценка:  0
nelci
Может не надо, а то некому воевать будет, там же каждый второй под фашистскими знаками...
ira0957    16.07.2019, 20:28
Оценка:  -2
ira0957
с нынешнего дня введён в действие закон о языковых репрессиях на Украине, который официально по странной прихоти называется законом о государственном языке.
banderivets1    16.07.2019, 20:35
Оценка:  -1
banderivets1
Ага, я думаю с чего это русскоязычных хватают на улице и сразу к стенке. Первыми пошли Зеленский, Разумков , Аваков , Квартал в полном составе, Щуфрич , и сотни других.
colavova    16.07.2019, 20:14
Оценка:  -1
colavova
Кернеса-в тюрьму!
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