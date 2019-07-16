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МИД требует проверить законность визита венгерского министра перед выборами

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МИД обратился к "компетентным органам" из-за участия венгерского министра в избирательной кампании на Закарпатье.
МИД попросит проверить законность визита Сиярто
МИД попросит проверить законность визита Сиярто
Корреспондент.net

Министерство иностранных дел Украины обратится в компетентные органы Украины с просьбой дать правовую оценку участию министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в ряде публичных мероприятий в Закарпатской области по приглашению кандидата в народные депутаты Василия Брензовича. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Игнорируя соответствующие рекомендации МИД Украины, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 16 июля 2019 года посетил г.Берегово Закарпатской области Украины, где принял участие в ряде публичных мероприятий. В официальной ноте посольства Венгрии в Украине отмечено, что этот визит Сийярто совершил по приглашению народного депутата Украины Брензовича, который является кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины", - сказано в комментарии МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что закон о выборах народных депутатов запрещает иностранцам и лицам без гражданства участвовать в публичных мероприятиях в поддержку кандидата или партии, которые баллотируются на выборах.

"Ст.41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года предусматривает, что все лица, которые пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания. Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства. МИД обратится в компетентные органы Украины с просьбой дать правовую оценку данной ситуации", - сообщили в МИД.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье приехал глава МИД Венгрии. Сийярто не считает свой визит вмешательством в выборы и назвал условия разблокирования комиссии Украина-НАТО. Комментируя предупреждение МИД Украины венгерский министр заявил, что не видит вмешательство в украинские выборы во встрече с представителями венгерских общин региона.

 

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Теги: Выборы, Венгрия, МИД Украины, Закарпатье, досрочные выборы, визит, министр, Парламентские выборы, выборы в Раду, Парламентские выборы 2019
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    16.07.2019, 20:55
Оценка:  0
Boxerogos
Венгерские чиновники ничего не нарушают.Поэтому наши псевдопатриоты даже и скулить на них не должны.Если,конечно и дальше хотят мечтать в своих липких снах о членстве в НАТО.))))))))))))))))))))
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