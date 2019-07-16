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Зеленский провел телефонные переговоры с Меркель

Комментариев: 1
Стороны обсудили транзит газа по территории Украины и пути мирного урегулирования ситуации на Донбассе.
Президент провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии
Президент провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба украинского главы государства во вторник, 16 июля.

Собеседники обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Меркель и Зеленский положительно оценили результаты встречи дипломатических советников в нормандском формате в Париже.

"Президент Украины и Федеральный канцлер Германии подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и осуществления разминирования", - говорится в сообщении пресс-службы.

Зеленский и Меркель также остановились на вопросе дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины. Отдельное внимание было уделено обсуждению перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.

Напомним, 18 июня, в ходе своего визита в Германию, Зеленский встретился с Меркель. Программой визита также предусмотрены встречи Зеленского с руководством Германии и с ведущими представителями немецкого бизнеса. 

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Теги: Меркель, Ангела Меркель, Владимир Зеленский, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, Телефонные переговоры, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    16.07.2019, 21:23
Оценка:  -1
Boxerogos
Зе,Меркель-не твой уровень.Позвони лучше Лексусу и Вовану."Перетри"с ними глобальные проблемы человечества.Хотя,не исключено что с ними ты и общался,а не с фрау Ангелой.))))))))))))))))
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