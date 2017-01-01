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Зеленский обновил состав Нацсовета по антикоррупционной политике

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В состав Национального совета по антикоррупционной политике вошли Иван Баканов и Максим Нефедов.
Зеленский продолжает кадровые перестановки
Зеленский продолжает кадровые перестановки
Прес-служба президента України

Президент Владимир Зеленский включил в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики врио главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
 
Данным документом Зеленский ввел в персональный состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики первого заместителя главы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Ивана Баканова.
 
Также президент утвердил в персональном составе Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики главу ГТС Украины Максима Нефедова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Опубликован законопроект Зеленского об Антикорсуде

Напомним, ранее Зеленский перезапустил Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики. Впервые официальный статус наблюдателей в Совете получили представители международных организаций и дипломатических учреждений.

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Теги: борьба с коррупцией, Владимир Зеленский, Нефедов, Иван Баканов
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Источник: korrespondent.net

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