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США надеются на обмен пленными между РФ и Украиной

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Специальный представитель США выразил надежду, что Россия согласится на обмен пленными с Украиной.
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер
Скриншот

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассчитывает, что Россия и Украина проведут обмен заключенными и что это укрепит доверие между двумя странами.
 
"Я искренне надеюсь, что Москва согласится на этот обмен заключенными. Это будет важным шагом для укрепления доверия и воссоединения заключенных с их семьями. Если все пройдет успешно, это будет результатом прямого участия президентов Зеленского и Путина", - написал Волкер в Twitter во вторник, 16 июля.


 
11 июля президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными.
 
Омбудсмены Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова обменялись списками списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран.
 
Заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко сообщил, что на встрече советников лидеров стран "нормандского формата" достигнута договоренность об обмене "определенного числа" пленных.
 
"В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленных ", - сказал он.

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Теги: заключенные, обмен пленными, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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