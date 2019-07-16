США надеются на обмен пленными между РФ и Украиной

Специальный представитель США выразил надежду, что Россия согласится на обмен пленными с Украиной.



Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассчитывает, что Россия и Украина проведут обмен заключенными и что это укрепит доверие между двумя странами.







I sincerely hope Moscow agrees to this prisoner exchange. It would be an important step to build confidence and reunite prisoners with their families. If successful, it will be the result of direct engagement between Presidents Zelenskyy and Putin. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) July 16, 2019

"Я искренне надеюсь, что Москва согласится на этот обмен заключенными. Это будет важным шагом для укрепления доверия и воссоединения заключенных с их семьями. Если все пройдет успешно, это будет результатом прямого участия президентов Зеленского и Путина", - написал Волкер в Twitter во вторник, 16 июля.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными.



"В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленных ", - сказал он.

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