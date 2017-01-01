Зеленский уволил еще более 20 глав райгосадминистраций



Президент Владимир Зеленский во вторник, 16 июля, уволил 22 глав районных государственных администраций, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, президент уволил Александра Цибульщака с должности главы Оболонской и Сергея Мартынчука с должности председателя Печерской районных в городе Киеве государственных администраций.

Отмечается, что увольнение глав РГА связаны с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины. В частности, были уволены главы районов в Киеве и еще трех областях.