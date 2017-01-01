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Зеленский уволил еще более 20 глав райгосадминистраций

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Должностные лица были уволены в связи с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во вторник, 16 июля, уволил 22 глав районных государственных администраций, сообщает пресс-служба главы государства.
 
Отмечается, что увольнение глав РГА связаны с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины. В частности, были уволены главы районов в Киеве и еще трех областях.

Так, президент уволил Александра Цибульщака с должности главы Оболонской и Сергея Мартынчука с должности председателя Печерской районных в городе Киеве государственных администраций.
 
Кроме того, Зеленский уволил глав 20 райгосадминистраций в Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Зеленский уволил главу Днепропетровской области

Напомним, ранее Зеленский уволил глав пяти райадминистраций Киевской области.

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Теги: увольнение, Владимир Зеленский, райгосадминистрация
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Источник: korrespondent.net

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