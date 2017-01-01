Зеленский уволил еще более 20 глав райгосадминистраций
Должностные лица были уволены в связи с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины.
Президент Владимир Зеленский во вторник, 16 июля, уволил 22 глав районных государственных администраций, сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что увольнение глав РГА связаны с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины. В частности, были уволены главы районов в Киеве и еще трех областях.
Так, президент уволил Александра Цибульщака с должности главы Оболонской и Сергея Мартынчука с должности председателя Печерской районных в городе Киеве государственных администраций.
Кроме того, Зеленский уволил глав 20 райгосадминистраций в Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях.
Зеленский уволил главу Днепропетровской области
Напомним, ранее Зеленский уволил глав пяти райадминистраций Киевской области.
Зеленский уволил главу Днепропетровской области
Напомним, ранее Зеленский уволил глав пяти райадминистраций Киевской области.
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