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В крымском лагере отравились 40 детей

Комментариев: 8
Причина резкого ухудшения самочувствия пока не выявлена, симптомы у детей схожие, но не идентичные, заявил директор лагеря.
Причина отравления устанавливается (иллюстративное фото)
Причина отравления устанавливается (иллюстративное фото)
slavutych.kiev.ua

Около 40 детей отдыхающих в лагере Лучистый в Евпатории обратились к медикам из-за плохого самочувствия. Об этом в среду, 17 июля, сообщает Интерфакс.

Директор лагеря Ренат Каюмов заявил, что никто из них не госпитализирован.

"Обращения - в течение суток, со вчерашнего вечера (с вечера понедельника - ИФ). Обратилось до 40 детей, все они на месте, все они в лагере. Отвозили в больницу, возвращали назад", - сказал Каюмов.

Он отметил, что работали всевозможные службы, "Роспотребнадзор и так далее, но результатов пока нет".

По его словам, у детей разные жалобы. "У всех по-разному: диарея, рвота, у кого-то и то, и другое, у кого-то - что-то одно, симптомы схожи, но не идентичны", - сказал Каюмов.

Между тем, источник в оперативных службах Евпатории сообщил агентству, что в больнице находятся 37 детей.

Напомним, в детском лагере в Белгород-Днестровском районе Одесской области отравились 52 ребенка. Чтобы установить, при каких условиях отравились дети, начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Позже у 53 детей диагностировали дизентерию Флекснера.

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Теги: дети, Крым, Евпатория, отравление
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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VSHIVANKA    17.07.2019, 09:12
Оценка:  0
VSHIVANKA
ПОЧЕМУ НОВОСТЬ О РОССИЙСКОМ КРЫМЕ НА УКРОПНОЙ ВЕТКЕ ?
VSHIVANKA    17.07.2019, 09:11
Оценка:  0
VSHIVANKA
НУ НАКОНЕЦ-ТО ДЛЯ МАЙДАНУТЫХ ХОХЛЯДЕЙ ХОТЬ ОДНА РАДОСТНАЯ НОВОСТЬ И ПОВОД ДЛЯ СКАЧЕК !!!!
А ЕСЛИ БЫ ЕЩЕ И СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ, ТАК ВООБЩЕ БЫ ЗАШЛИ В ЭКСТАЗЕ!!! )))
krolikoff_net    17.07.2019, 08:58
Оценка:  -1
krolikoff_net
Нажрались детки импортозамещенного гуано рассейского производства.
farfalle    17.07.2019, 09:08
Оценка:  0
farfalle
Над детьми в данном случае шутить - полное убожество. Тебе напомнить, сколько у вас отравлений последние годы? Каждый день. То свадьба, то пионерлагерь. Все рекорды побили уже своими "эуропейскими продуктами"
farfalle    17.07.2019, 08:15
Оценка:  0
farfalle
За своими лагерями следите! А то как воду и электричество перекрывать, так это нормально.
krolikoff_net    17.07.2019, 08:58
Оценка:  -1
krolikoff_net
Перекрыть оккупантам воду -это нормально. Без воды рассиане злее будут
farfalle    17.07.2019, 09:07
Оценка:  0
farfalle
Так вы своим жителям перекрыли. Крым же - Украина. Не?
GreenPeace!    17.07.2019, 08:00
Оценка:  +4
GreenPeace!
Всегда удивлялась людям, как можно так халатно к работе относиться..особенно к еде
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