В крымском лагере отравились 40 детей

Причина резкого ухудшения самочувствия пока не выявлена, симптомы у детей схожие, но не идентичные, заявил директор лагеря.

Около 40 детей отдыхающих в лагере Лучистый в Евпатории обратились к медикам из-за плохого самочувствия. Об этом в среду, 17 июля, сообщает Интерфакс.

Директор лагеря Ренат Каюмов заявил, что никто из них не госпитализирован.

"Обращения - в течение суток, со вчерашнего вечера (с вечера понедельника - ИФ). Обратилось до 40 детей, все они на месте, все они в лагере. Отвозили в больницу, возвращали назад", - сказал Каюмов.

Он отметил, что работали всевозможные службы, "Роспотребнадзор и так далее, но результатов пока нет".

По его словам, у детей разные жалобы. "У всех по-разному: диарея, рвота, у кого-то и то, и другое, у кого-то - что-то одно, симптомы схожи, но не идентичны", - сказал Каюмов.

Между тем, источник в оперативных службах Евпатории сообщил агентству, что в больнице находятся 37 детей.

Напомним, в детском лагере в Белгород-Днестровском районе Одесской области отравились 52 ребенка. Чтобы установить, при каких условиях отравились дети, начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Позже у 53 детей диагностировали дизентерию Флекснера.

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